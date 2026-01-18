我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對此，國民黨立委許宇甄今（18）日表示，賴政府對於國人最關切的「民生深水區」，也就是美國農產品是否走向零關稅、校園是否可能解除基改食品禁令等關鍵議題，始終不願正面回應，僅以「簽署後再說明」輕輕帶過，深怕政府在資訊不對稱的情況下，已將民生權益作為談判籌碼。許宇甄指出，針對台美關稅談判，賴政府對於國人最關切的「民生深水區」，也就是美國農產品是否走向零關稅、校園是否可能解除基改食品禁令等關鍵議題，始終不願正面回應，僅以「簽署後再說明」輕輕帶過。這種「報喜不報憂」、意圖用「切香腸」戰術將關鍵衝擊延後的做法，讓農漁民與家長對於未來充滿不確定性的恐懼，深怕政府在資訊不對稱的情況下，已將民生權益作為談判籌碼。許宇甄表示，雲嘉南是台灣糧倉，農漁民對政策變動極度敏感。對於美牛、美豬、稻米等農產「是否」零關稅？內臟進口「是否」鬆綁？政府至今三緘其口。若政府為了成就其他產業，而在談判桌上犧牲相對弱勢的農業，一旦美國農產品真的零關稅進口，台灣稻米產業恐面臨存亡危機，遭受重創的將不只是稻農，而是涵蓋餐飲、批發等就業人口高達兩百萬人的「農食鏈」。這種「可能」發生的衝擊，讓基層農漁民如坐針氈。許宇甄進一步指出，除了農業，家長最擔心的食安防線也岌岌可危。美國貿易代表署（USTR）長期以來不斷要求廢除台灣「校園餐點不得使用基改食品」的禁令。在政府急於向美方展現談判成果的壓力下，是否可能棄守這道防線？若政府最終未能頂住壓力，讓低成本的基改食品進入校園，地方政府如台北、台中、雲林等地為了孩子健康堅持的「國產非基改」努力將面臨巨大挑戰。許宇甄最後強調，農漁業是國家根本，孩子健康是國家未來。在協定尚未正式簽署前，行政院不該再玩「蓋牌」遊戲，應盡速對外說明談判底線，釐清外界疑慮。政府必須公開承諾：絕不以犧牲農漁產品關稅作為代價，並保證不會為了經貿利益而開放基改食品進入校園。如果連最基本的糧食安全與孩子健康都無法給予明確保障，這個政府要人民如何安心？