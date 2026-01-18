桃園人注意了！為了配合「桃園航空城計畫」以及道路排水工程改善，航空城工程處表示，埔心一路路口至桃航三路區間自1月19日至明(116)年2月2日止全天改道施工，同時公布了改道方案，提供民眾避開壅塞路段。
桃園通勤族注意！大園通勤要道封路施工1年
桃園市政府積極推動「桃園航空城計畫」，目前工程已從基礎整地邁入道路、排水與生活機能完善的新階段。航空城工程處宣布，為配合關鍵的排水箱涵工程，大園區「中正東路一段」部分路段將實施全線封閉，以解決當地長期的淹水問題。
航空城工程處說明，本次施工是為了辦理「1-1-60M（航空城大道）」尚未完成的排水箱涵工程。計畫將既有的下水道系統向上游延伸約180公尺，藉此改善埔心100-21號周邊一帶過往逢雨必淹的困擾問題。
配合工程推進，中正東路一段部分路段將實施「全線封閉」。考量車輛轉向視距安全及路口車流順暢度，屆時「中正東路與埔心街路口」將實施禁止左轉管制，施工單位已於上游路段提前設置告示牌面提醒駕駛改道。
工程處強調，施工前已與地方議員、里長及相關單位充分溝通協調，雖然路段全線封閉，但施工區周邊仍會預留通道供「在地居民」進出，維持日常通行需求，請民眾多加留意現場交維指示。
桃園市大園區封路資訊
路線地點：大園區中正東路一段（埔心一路路口 ⇋ 桃航三路區間）
時間：115年1月19日 ～ 116年2月2日
替代道路：主要改道：經由「桃航三路」及「埔心一路」改道通行；經由「群英大道 (原大竹南路)」接「航青路」。
施工期間變化：中正東路與埔心街路口將實施「禁止左轉」
公車路線影響：「大埔心站」和「埔心國小站」這兩站的站牌會配合遷移，路線也會改道。
資料來源：航空城工程處
我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園市政府積極推動「桃園航空城計畫」，目前工程已從基礎整地邁入道路、排水與生活機能完善的新階段。航空城工程處宣布，為配合關鍵的排水箱涵工程，大園區「中正東路一段」部分路段將實施全線封閉，以解決當地長期的淹水問題。
配合工程推進，中正東路一段部分路段將實施「全線封閉」。考量車輛轉向視距安全及路口車流順暢度，屆時「中正東路與埔心街路口」將實施禁止左轉管制，施工單位已於上游路段提前設置告示牌面提醒駕駛改道。
工程處強調，施工前已與地方議員、里長及相關單位充分溝通協調，雖然路段全線封閉，但施工區周邊仍會預留通道供「在地居民」進出，維持日常通行需求，請民眾多加留意現場交維指示。
路線地點：大園區中正東路一段（埔心一路路口 ⇋ 桃航三路區間）
時間：115年1月19日 ～ 116年2月2日
替代道路：主要改道：經由「桃航三路」及「埔心一路」改道通行；經由「群英大道 (原大竹南路)」接「航青路」。
施工期間變化：中正東路與埔心街路口將實施「禁止左轉」
公車路線影響：「大埔心站」和「埔心國小站」這兩站的站牌會配合遷移，路線也會改道。
資料來源：航空城工程處