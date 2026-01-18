我是廣告 請繼續往下閱讀

學測進入第二天，有網友在社群平台Threads上分享一則對話，對話中展現爸爸如何用Google Maps當人生比喻，安慰發揮不如意的女兒，引起廣大迴響，網友們紛紛留言大讚，「每個過程都有老天爺的安排，沒有絕對，適時轉個彎，世界更寬廣！」、「大格局思維」。有網友在社群平台Threads上分享一則對話表示，女兒在考完第一天學測，就哽咽說：「我原本想去台大的⋯⋯現在可能連國立都危險。」，爸爸則拿起手機，打開 Google Maps 給女兒看：「妳看，我常開車走錯路，妳說導航會怎樣？它會幫妳重新規劃路線。不會罵妳為什麼走錯路，它只會告訴妳前方右轉，繞一下也能到家。吃飽了，我們換條路走，人生也能達標。」暖心對話曝光後，引發廣大迴響，文章獲得近4萬愛心，網友們紛紛留言表示，「每個過程都有老天爺的安排，沒有絕對，適時轉個彎，世界更寬廣！」、「大格局思維！很多人一輩子都活在沒上第一志願的遺憾裡，但爸爸告訴她：『妳才是開車的人，學校只是路過的地標。』 只要妳還願意握緊方向盤，只要妳還願意吃飽了再出發，這個世界上就沒有到不了的地方。人生最重要的不是準時抵達，而是享受駕駛。 謝謝這位爸爸，溫柔地接住了女兒的不安。」、「跟妹妹說下，我小時候8+9，最後在大學當老師」、「想跟妹妹說學測只是人生中的一個分號，並不是句號！只要想去台大全宇宙都會幫她的！而且她還有很愛她的爸爸～請妹妹對自己有信心」。