2026大選將近，傳民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉等人都是對決桃園市長張善政的可能人選。對此，粉專政客爽狠酸，王義川跟何志偉提出的政見是無敵的存在，「張善政要連任恐怕慘了」。政客爽今（18）日在臉書發文直呼，張善政要連任恐怕慘了，民進黨何志偉要「把桃園變迪士尼」、王義川「要把旅客困在桃園機場周邊」，「這兩個政見幾乎是無敵的存在，每個政見起碼增加五百萬票，張善政接下來恐怕要嚇到漏尿了」。政客爽狠酸，「民進黨內人才濟濟是不爭的事實，不懂藍白在抹黑什麼？接下來如果民進黨台北市長參選人提出『台北環球影城』、蘇巧慧提出『新北樂高樂園』、童子偉『基隆哈利波特影城』，那這樣北北基桃就會重回綠營執政、烽火連天。」網友們紛紛留言表示，「張善政如臨大敵」、「好可怕喔，桃園人會證明一切事實的」、「人家已經把台積電變到美國，這些算什麼」、「理工市長瑟瑟發抖」、「唬爛大王嗎」。