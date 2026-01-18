我是廣告 請繼續往下閱讀

115學年度學測第二天，英文科考後，社群平台率先掀起一波討論，焦點落在落在綜合測驗第11題。一名擔任家教的網友分享自己寫英文科的答案，其中第11題引發討論，由於家教網友在答題中選擇「C」，但其他網友跳出來認為，「B」選項應該才是正確解答，迅速引發討論，有考生坦言自己選得很不踏實，有人認為「it turns out」意思上正確，但因為文法結構，選了另一個選項；也有人表示，C的「in other words」相當符合直覺。不過，得勝者文教最新公布參考答案為B，家教網友表示，重看一次覺得B應該才是正確解答。另有其他也擔任英文老師的網友認為，11題克漏字偏難，但整體英文科考題，包括文意選填、閱讀、翻譯等都不算難寫。115年度學測英文，片語考題增加，而詞彙理解增加到4題，作文討論「毛小孩」，不少同學表示如果與生活經驗貼近好發揮。全中教教師群則指出，本次英文測驗難易度適中，有利中上程度的考生。