台北市某國小近日發生一起校園安全事件，一名三年級學生在教室內揮舞剪刀，所幸未傳出學生受傷。由於事件發生時間點緊接北市先前發生的張文攻擊事件，引發家長高度關切與不安。對此，台北市教育局今（18）日表示，已依規定接獲校方校安通報，並啟動相關輔導與校園安全機制。這起事件之所以曝光，源於有家長向媒體反映，該名學生過去即曾多次出現脫序行為，不僅情緒失控，還曾出手攻擊同學，包括拿筆戳人、推擠衝突，甚至不只針對同學，連教師也未能倖免，傳出有攻擊老師眼睛、摔老師手機等行為，令家長感到不安。有家長進一步指出，經向其他家長了解後發現，該生自幼兒園時期就有攻擊他人的紀錄，升上國小後情況仍未明顯改善，但校方多半僅要求家長私下協調處理。另有家長表示，該生情緒激動時，校內需動員兩、三名教師在旁戒護，以避免其他學生受傷，過程中也曾發生教師因制止行為而遭對方家長揚言提告的情況，讓第一線教師承受不小壓力，也讓其他家長與學生感到憂心。對此，教育局回應，學校對於該生過往如有影響教學秩序或校園安全之行為，皆已依事件性質完成通報，並納入高關懷學生輔導與追蹤機制。校方亦已建立緊急事件處理SOP，加強教室安全管理，包括管制尖銳學用品，必要時改用安全剪刀並由教師統一保管，並設有即時支援機制。教育局指出，校方已同步啟動班級二級輔導及社會情緒學習（SEL）課程，並由輔導室持續評估個案狀況，整合心理師、社工等專業資源進行追蹤輔導。針對是否構成校園霸凌，教育局說明，須依法完成調查程序，並同時符合行為具備持續性、具體侵害態樣、行為人具備故意性，且對學生身心或學習造成影響等要件；不過，即使最終未認定為霸凌事件，仍會督導學校依事件性質主動啟動輔導、管教及校園安全維護措施。教育局也補充，教育部已建置生對生霸凌事件專業調查人才庫，相關案件的調查小組須過半數由外聘專業委員組成，以確保調查程序的公正與專業；家長或學生若對處理結果有疑義，亦可依法提出陳情，教育局將啟動審議機制，必要時要求學校補正或重新調查。教育局強調，學生身心安全與受教權益始終是最優先考量，未來將持續督導各校在兼顧個別學生需求與整體教學秩序下，精進校園安全與輔導作為，營造安全、友善的學習環境。