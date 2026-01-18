備受矚目的第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於今年3月點燃戰火。根據韓國媒體《朝鮮日報》今（18）日報導，效力於聖路易紅雀隊的30歲右投奧布萊恩（Riley O'Brien），已正式表明將代表韓國國家隊出征。這位擁有時速162公里強勢伸卡球的大聯盟救援悍將，無疑為急需強化投手戰力的韓國隊注入一劑強心針，也讓小組賽被分在同組的中華隊隊面臨嚴峻挑戰。
伸卡球大師加盟 韓國投手戰力大幅升級
奧布萊恩於2021年在紅人隊（Reds）開啟大聯盟生涯，並在剛結束的2025年賽季迎來大爆發。他去年單季出賽42場創下生涯新高，憑藉最快達162公里的火球，繳出3勝1敗、防禦率2.06的優異成績。
奧布萊恩的母親為韓國裔，根據 WBC 的參賽規定，即便他不具備韓國國籍，仍具備代表韓國隊參賽的資格。由於韓國隊近年在國際賽場上飽受投手戰力不足之苦，奧布萊恩的加入被韓國球界視為重返國際強權的關鍵拼圖，更是牛棚中極為強大的一張王牌。
這使得歐布萊恩成為繼艾德曼（Tommy Edman）之後，史上第二位歸化球員，艾德曼將在2023年世界棒球經典賽上歸化。奧布萊恩是一名右手投手，擁有韓國血統，父親是美國人，母親是韓國人，他的中間名也是韓文的「俊英」。
韓國總教練柳志炫9日出發前往塞班島進行首波春訓前表示：「奧布萊恩與瓊斯（Jones）在去年溝通時展現了極大的熱忱。目前進度仍朝此方向發展，除非發生重大變故，否則他們將會加入。」
艾德曼無法出戰 但韓國仍戰力雄厚
根據《朝鮮日報》報導，柳教練進一步透露與奧布萊恩溝通的細節：「初次見面時他有些驚訝，因為當時他在母隊的地位並不穩固。然而，在國家隊教練團與韓國職棒（KBO）誠摯地說明情況後，他展現了非常積極的態度。」
韓國隊同時也期待另一位韓裔美籍球員——底特律老虎隊的左打外野手瓊斯（Jomai Jones）參賽。柳教練解釋道：「我們預計會有3到4名球員加入，希望能有好的結果。據了解，WBC組委會將在1月底前給予核准。」儘管艾德曼（Tommy Hyun-soo Edman）因腳踝手術後續影響無法參加本屆賽事，但這支在大聯盟證明過競爭力的鐵血牛棚，將大幅增強韓國國家隊的戰力。
3月8日台韓大戰 井端日本隊面臨考驗
由12強賽冠軍教練率領的中華隊，本屆目標是前進美國。然而，隨著奧布萊恩加盟韓國隊，我國的晉級之路再添變數。兩國預計將於3月8日在東京巨蛋進行第一輪賽事，這場比賽極大機率決定誰能以分組第一身分挺進決賽輪。
奧布萊恩強大的壓制力與豐富的大聯盟經驗，將成為日本隊打線最頭痛的難題。對於視投手戰力強化為首要任務的韓國代表隊而言，這張強力的救援底牌將大幅增加他們在短期賽事中與列強抗衡的勝算。
誰是奧布萊恩？
身高193公分的奧布萊恩（O'Brien）是一名以銳利的伸卡球與曲球著稱的右投手。他在2017年選秀會第8輪（總順位229位）被坦帕灣光芒隊選中，2020年8月被交易至辛辛那提紅人隊，並於2021年9月完成大聯盟首秀。
2022年4月遭紅人隊指定讓渡（DFA）後，他被交易至西雅圖水手隊。雖然在水手隊期間多數時間待在小聯盟，但在2023年賽季結束被交易至聖路易紅雀隊後，他的潛力迎來大爆發。
去年，奧布萊恩寫下了職業生涯最佳賽季：出賽42場、投球局數48局，取得3勝1敗、6次救援成功，防禦率僅2.06，並送出45次三振、22次保送，每局被上壘率（WHIP）為1.15。憑藉最快達101英里（約162.5公里）的伸卡球，他成為聖路易紅雀隊牛棚的定海神針。
消息來源：朝鮮日報
