青花菜屬於十字花科蔬菜，能幫助抗發炎、抗氧化、抗癌，在經歷去（2025）年高價刺激農民大面積復種後，今（2026）年初出現一波青花菜大降價，市場紛紛出現低價求售的情況，營養師老辜表示，相較於水煮與熱炒，青花菜用「蒸」的方式來烹調，反而能保留最多營養素與健康成分，口感也大大升級。
不要熱炒、水煮了！營養師大推「蒸青花菜」
老辜指出，「蒸」青花菜是比水煮、熱炒還要更溫和的料理方式，在蒸的過程，建議讓青花菜較少水接觸，減少水溶性營養素流失，且蒸的時間不要超過5分鐘，這樣的青花菜會更加脆嫩、顏色鮮綠、營養保存佳，「受熱時間短又溫和，讓熱敏感成分損失降到最低。」
青花菜能抗癌、解毒 選購技巧一次看
老辜也說明，青花菜內含「蘿蔔硫素（sulforaphane）」，它能夠協助身體抗發炎、抗氧化、抗癌以及解毒，建議民眾切好青花菜後，應該「靜置10分鐘」，讓內部酵素更充分作用，轉化出更多的蘿蔔硫素」，吃起來會更加健康。
新莊公有市場菜販廖炯程則提及，無論在傳統市場或超市，挑選青花菜時，應該要掌握以下3個原則。
📌花面翠綠緊實不鬆散，不要泛黃不要黑損。
📌梗底切面新鮮不要過黑。
📌梗底盡量不要中空有洞。
資料來源：老辜營養與科學、廖炯程臉書
