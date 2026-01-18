青花菜屬於十字花科蔬菜，能幫助抗發炎、抗氧化、抗癌，在經歷去（2025）年高價刺激農民大面積復種後，今（2026）年初出現一波青花菜大降價，市場紛紛出現低價求售的情況，營養師老辜表示，相較於水煮與熱炒，青花菜用「蒸」的方式來烹調，反而能保留最多營養素與健康成分，口感也大大升級。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不要熱炒、水煮了！營養師大推「蒸青花菜」

老辜指出，「蒸」青花菜是比水煮、熱炒還要更溫和的料理方式，在蒸的過程，建議讓青花菜較少水接觸，減少水溶性營養素流失，且蒸的時間不要超過5分鐘，這樣的青花菜會更加脆嫩、顏色鮮綠、營養保存佳，「受熱時間短又溫和，讓熱敏感成分損失降到最低。」

▲被譽為「貴族蔬菜」的青花菜近期價格大跌！青花菜過去在傳統市場上一斤行情價約90至110元，但近期台灣本產青花菜大出，甚至傳出南部產地出現「50元買四顆」的離譜價格。（圖／農糧署afa.gov.tw）
▲營養師表示，相較於水煮與熱炒，青花菜用「蒸」的方式來烹調，反而能保留最多營養素與健康成分。（示意圖／農糧署afa.gov.tw）
青花菜能抗癌、解毒　選購技巧一次看

老辜也說明，青花菜內含「蘿蔔硫素（sulforaphane）」，它能夠協助身體抗發炎、抗氧化、抗癌以及解毒，建議民眾切好青花菜後，應該「靜置10分鐘」，讓內部酵素更充分作用，轉化出更多的蘿蔔硫素」，吃起來會更加健康。

新莊公有市場菜販廖炯程則提及，無論在傳統市場或超市，挑選青花菜時，應該要掌握以下3個原則。

📌花面翠綠緊實不鬆散，不要泛黃不要黑損。

📌梗底切面新鮮不要過黑。

📌梗底盡量不要中空有洞。

資料來源：老辜營養與科學廖炯程臉書

相關新聞

菠菜跌到30元超低價！Threads爆紅日式涼拌法　眾讚：超像鼎泰豐

豆子是市場大魔王！菜販曝「7種分類、挑選方式」：一堆媽媽買錯

一句話食譜吸424萬粉絲！「蛋神」1天吃40顆蛋：鑽研完美雞蛋煮法

蘿蔔排骨湯怎麼煮才好喝？內行曝「懶人煮法」：湯頭濃郁、免顧火