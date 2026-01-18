我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周潤發（中）在渣打馬拉松的會場，仍是各方關注的焦點。（圖／摘自香港電影懷舊微博）

▲周潤發（左起）與黃翠如、鮑起靜、鄭則仕、劉江、蕭正楠一起跑完今年度的渣打馬拉松。（圖／摘自香港電影懷舊微博）

70歲的資深影帝周潤發老當益壯，他近年來熱中跑步，還召集了一班演藝圈好友加入陪跑，今（18）日更起個大早，參加在香港舉辦的2026年渣打馬拉松，10公里（10K）花了2小時00分23秒，是為了陪伴鮑起靜、鄭則仕一起跑完，腳步有放慢，還笑言到120歲都會繼續跑。針對香港影壇過去一年市場反應遇冷，他也自嘲：「沒人找我拍片救市啊。」周潤發曾是香港影壇的天王巨星，票房號召力強大，可是最近幾年產量銳減，香港電影業面臨寒冬，他被問是否出山救市，覺得光靠一個人救不到太多，妙答：「沒人找我啊。」是否可能因為片酬太高？他笑道：「沒人找我又怎麼知道我收很貴？」昔日周潤發是觀眾在大銀幕上常見到的天王，現在反而他在香港各山頭跑步的身影，更容易被瞧見。他打趣稱自己轉行教跑步，一個學生月費拿個2萬港幣，人一多就很可觀，今年就有劉江、蕭正楠、鄭則仕等來陪他一起跑。連續幾年周潤發都來參加渣打馬拉松，兩個多小時可以跑完21公里，今年很明顯的為了陪伴其他人沒有努力拚速度。曾與周潤發一起合演《何必有我》、扮演智障男子「肥貓」得到香港電影金像獎影帝的鄭則仕，表示跑完很辛苦，卻也很過癮。鮑起靜則笑言：「我常說發哥救了我們這幾個老人，讓我們永遠都青春、永遠都健康。」對於今年參賽，周潤發坦言重點在於感受大家熱情參與的氣氛，以及持續運動得到樂趣。抵達終點後，一堆民眾提出合照的要求，他一如往常來者不拒，毫無巨星架子，還笑言要跟這次一起跑馬拉松的藝人好友們飲茶慶功。