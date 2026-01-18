我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）缺陣時，湖人板凳席根本沒人能補上缺少的進攻火力。（圖／美聯社／達志影像）

▲賽後，此役攻下20分的詹姆斯對罰球落差（湖人首節僅 3 次、拓荒者 22 次）表達不滿，認為部分吹罰「令人難以接受」，但也只能接受現實準備明天的背靠背賽事。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊在今（18）日作客波特蘭的比賽中，以116：132不敵拓荒者，苦吞二連勝的同時，近6場比賽竟輸掉5場。這場敗仗讓湖人的排名下滑至西區第六，勝場數已被太陽隊追平，隨時有跌入附加賽區的危險。其中湖人目前暴露出的「防守黑洞」、「籃板荒」以及「板凳空虛」三大漏洞，正讓這支豪門球隊退出爭冠行列。防守曾是湖人的建隊根本，但本賽季卻成了頭號軟肋。連同今日敗給拓荒者，湖人已連續兩場讓對手轟下超過130分。目前湖人的防守效率（117.6）排名全聯盟第26，限制對手命中率（48.9%）更是隊史近40年來的最差表現。回顧歷史，NBA尚未出現防守效率如此糟糕的奪冠隊伍。對比上賽季衛冕軍雷霆（防守效率第一）與2020年奪冠時期的湖人（防守效率第三），目前的紫金軍團防線形同虛設。儘管史瑪特（Marcus Smart）曾被寄予厚望，但巔峰期已過的他也難以撐起防區，加上詹姆斯（LeBron James）年屆41歲難以同時兼顧進攻以及防守，湖人內線今日在艾頓（Deandre Ayton）缺陣下更是門戶洞開，任由拓荒者予取予求。籃板球本應是球隊勝利的一大重點，但湖人本戰在籃板上以27：42慘敗。本季湖人場均籃板同樣位居聯盟倒數第五，全隊竟無一人場均籃板上雙，排名第一的艾頓也僅有8.7個。2025年夏天的補強策略如今看來並未補足內線厚度，在缺乏藍領中鋒支援的情況下，湖人的冠軍夢也漸漸遠去。更令教頭雷迪克（JJ Redick）頭痛的是「板凳荒」。湖人本季替補場均僅得24.9分，是全聯盟唯一低於30分的球隊。今日文森特（Gabe Vincent）先發僅拿3分，新星克內克特（Dalton Knecht）也持續迷航。當唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）缺陣時，湖人板凳席根本沒人能補上缺少的進攻火力。賽後，此役攻下20分的詹姆斯對罰球落差（湖人首節僅 3 次、拓荒者 22 次）表達不滿，認為部分吹罰「令人難以接受」，但也只能接受現實準備明天的背靠背賽事。總教練瑞迪克則嘗試從敗仗中尋找亮點，稱讚提姆（Drew Timme）與克萊伯（Maxi Kleber）在人力短缺時的競爭鬥志。儘管瑞迪克強調傷病是戰績波動的主因，但相比同樣遭遇傷病潮卻穩居西區第三的金塊隊，湖人的陣容深度顯然存在質疑。若湖人管理層持續按兵不動、寄望於傷員回歸而不進行交易，以目前的防守與籃板數據來看，衝擊總冠軍恐怕已成幻夢。