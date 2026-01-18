我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年全球股市幾乎全線收高，展望2026年，專家認為，在美國總統川普全力備戰選舉，強化戰略資源，預期原物料及避險資產將具備表現機會，AI熱潮走向生態系強化基本面，看好AI科技與電力相關的公共事業，同時，K型經濟深化 消費者支出成美股核心動能，美中政策寬鬆延續，也有望緩解AI資本支出擴張，建議投資人可從產業面、政策面、市場數據面掌握核心M.A.K.E四大關鍵因子策略，第一季投資人可採股6債4比例進行資產配置。凱基銀行財富管理處資深協理廖亭亭分析，從政策面來看，今年川普政策重點預期包括依據《國際緊急經濟權力法》所徵收的關稅判決結果、訪華行程帶來的潛在商機，以及《大而美法案》下的大規模減稅等措施，儘管政策「牛肉」不少，但根據最新民調，共和黨在眾議院掌控席次仍具高度不確定性，且川普式的門羅主義可能使美洲地區出現一定程度的動盪。綜合上述，凱基銀行預期，2026年川普將延續「使美國再次偉大」的精神（MAGA），更著重對美國選民「有感」的措施，並強化對戰略資源，例如：稀土、石油、銅等的掌控力，預期原物料及避險資產將具備表現機會。就產業面來看，凱基銀行認為，AI發展持續演進強化基本面，成為2026年股市表現的核心驅動力，將從各家AI模型對 GPU、TPU 所帶來的「算力」需求激增，延伸至支撐穩定高效運轉所必需的「電力」，再到企業能夠將 AI 穩定導入生產流程的「營運力」，形成全球競逐的強盛「國力」，最後走向相互競合的生態系，帶動實質生產力和價值。另外，針對市場對AI泡沫化的疑慮，凱基銀行建議可透過2項指標觀察，由AI驅動的資本支出與自由現金流的比例，以及S&P 500的預期本益比，兩者目前皆與科網泡沫時期（1995年至2001年）仍有顯著差距。所以，凱基銀行認為AI為主的科技與電力相關的公用事業將是 2026 年相對看好的板塊。從市場數據面來看，美國經濟以「K型分化」為特徵，富裕與貧富家庭的消費行為愈發明顯。根據Moody's報告指出，美國前10%的高收入家庭目前貢獻了全美近50%的消費支出，這股由資產增值帶來的「財富效果」成為支撐經濟韌性的核心。儘管勞動力市場面臨結構性放緩，但高所得族群財富效果的積累，部分抵銷了低所得族群因通膨及薪資停滯而放緩的購買力。凱基銀行表示，川普今年仍有意維持資金寬鬆環境下，美國民眾的消費與投資支出預料將保持一定動能，且受惠於美國經濟相較其他國家更具韌性，上行走勢有望延續，因此將看好美國市場表現。因此，在股票市場上，廖亭亭認為，受惠美國經濟溫和擴張、企業盈餘強勁且消費信心穩健，整體基本面良好，相對看好AI供應鏈的美國、中國、日韓台市場。而產業部分則看好循環性、聚焦產業輪動機會，如科技、工業、醫療健護、電力等產業。在債券方面，預防式降息下，殖利率曲線趨向熊陡，建議配置中短天期債種，以美國非投資等級債做為核心配置。外幣投資部分，美國聯準會降息態度未變，利差收斂下預期美元相對壓抑，看好歐元、澳幣升值潛力，亞洲貨幣則呈現震盪走升格局。