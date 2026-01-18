我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101董事長賈永婕透露內幕，表示自己上任一個月左右，霍諾德就親自寫信來，有誠意表示「一直以來他都很想要攀爬挑戰台北101，這是他的心願」。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲當時28歲的金慈仁挑戰了位於首爾、高度555公尺的樂天世界塔（Lotte World Tower）。這座世界第六高的建築共有123層，金慈仁在僅配戴安全繩索、未使用任何人工踏板的情況下，僅耗時2小時29分38秒便成功登頂。（圖／美聯社／達志影像）

全球極限運動愛好者的目光正聚焦於台灣。美國傳奇攀岩家、曾以紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）震撼世界的艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold），預計將於1月24日在 Netflix 直播節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）中，挑戰徒手攀登高度508公尺的台北101大樓外牆。這項挑戰引發各界討論：攀登這座摩天大樓究竟有多難？與當年韓國抱石女將「蜘蛛女」金慈仁爬上樂天世界塔（Lotte World Tower）相比，霍諾德這次會花多久登上101？對於霍諾德而言，攀登人工結構與自然岩壁有著截然不同的難度。專業攀岩教練朱威指出，霍諾德在2017年曾成功徒手攀登難度極高的酋長岩（El Capitan），那是一座垂直高度約900公尺的花崗岩巨石。相較之下，台北101雖然高度較低，但摩天大樓外牆的材質、風阻以及人工抓點的穩定度，都與自然岩石大相徑庭，這對霍諾德而言是一場全新的心理與生理考驗。霍諾德以徒手攀登的方式挑戰台北101，雖然外界普遍認為這在技術層面對他來說應該算簡單，但無保護攀登最讓人心驚膽戰的就是不使用任何、繩索、岩栓以及保護措施，可說是完全零容錯率，任何一陣風或外力高擾都可能增加難度。提及摩天大樓攀登，不得不提韓國金慈仁（Kim Ja-in）。2017年5月20日，當時28歲的金慈仁挑戰了位於首爾、高度555公尺的樂天世界塔（Lotte World Tower）。這座世界第六高的建築共有123層，金慈仁在僅配戴安全繩索、未使用任何人工踏板的情況下，僅耗時2小時29分38秒便成功登頂。金慈仁當時表示，這場名為「金慈仁挑戰555」的活動，是為了給當時處於艱難時期的韓國人民帶來希望。作為獲得過30次世界盃冠軍、14次亞錦賽冠軍的頂尖運動員，金慈仁征服樂天塔的壯舉，至今仍是高樓攀登史上的經典一幕。金慈仁的身分和霍諾德非常不同，他是抱石界的傳奇人物，與我國攀岩女將李虹瑩在多場比賽中交手過，她特別擅長先鋒賽，主要是以室內抱石賽事為主。而霍諾德則是戶外徒手攀登最知名的人物之一。金慈仁曾形容攀登摩天大樓的感受：「當你攀爬時全身心投入，你能感覺到牆壁成為了你身體的一部分。」這種「人牆合一」的境界，正是極限運動家追求的最高理想。霍諾德此次挑戰台北101，除了必須克服高空強風，還需面對與金慈仁當時類似的挑戰。雖然兩人攀登的細節規範（如是否使用保護裝備）可能有所不同，但同樣都在挑戰人類體能的極限。隨著1月24日的臨近，全球觀眾都在期待，這位曾征服酋長岩的男人，將如何在台北的天際線刻下屬於自己的名字。