我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）近來不斷展現對格陵蘭的野心，17日更表示，將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止。此舉引發英國、法國、瑞典、丹麥及歐洲聯盟（EU）反彈，預計18日召開緊急會議，目前已有歐盟議員提議暫停批准美國商品0％關稅的措施。對此，旅美教授翁履中今（18）日表示，如果歐洲擋不住這一波壓力，全球秩序將更快速地回歸「大國劃分勢力範圍」的叢林法則。翁履中18日在臉書上發文表示，川普顯然已將格陵蘭視為國家安全不可或缺的籌碼，目前這場危機不僅引發了國際貿易體系的震盪，歐洲議會也開始考慮推遲已達成的貿易協議，而美國最高法院對總統是否過度使用授權的裁決，將成為接下來局勢發展的關鍵指標。翁履中直言，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。翁履中分析，從現實主義的地緣政治視角來看，格陵蘭若真被美國強行併購，將創下美國史上最大規模的領土增幅「兩百一十六萬平方公里的土地」，面積遠超多個歐洲國家的總和。對川普個人而言，這絕對是歷史性的勝利，更是他在世界版圖上留名、實現帝國雄心的巔峰時刻。翁履中示警，這場交易背後隱藏的，是跨大西洋聯盟最赤裸的權力不對稱危機。如果歐洲擋不住這一波壓力，美國說歐洲只是「紙老虎」就徹底坐實了。因此，川普出手不只是格陵蘭的歸屬之爭，更是對歐洲整體能力的赤裸驗證。翁履中坦言，川普的出手，揭露的不僅是美國決心全力追求國家利益，更是民主陣營長期讓美國的軍事力量扮演和平基石，享受不需大規模投資國防的後果。歐洲各國習慣了躲在跨大西洋聯盟的保護傘下，卻忽略了國際政治的利益算計下，強大的盟友其實也可能變心的現實。翁履中呼籲，「現在，是歐洲的關鍵清醒時刻」，如果布魯塞爾與各國首都不敢在此刻堅定地向華府說「不」，接下來全球秩序將更快速地回歸「大國劃分勢力範圍」的叢林法則：大國在勢力範圍內稱霸，範圍外則進行利益交換，而小國只能依附地緣歸屬受某一大國管轄，跨區求援將淪為奢望。翁履中表示，美國優先若演變成美國獨霸，歐洲的戰略自主將從政客的口號變成國際政治的笑話。這場格陵蘭風暴反應的不僅是川普的美國偉大藍圖，更是歐洲是否還剩下作為獨立主權脊梁的測試，民主國家的聯盟體系，正站在崩解或重生的十字路口，而答案就取決於歐洲面對勒索時是否還能展現出團結和決心，「當然，不能不提，外卡變數是美國最高法院的判決啦」。