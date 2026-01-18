我是廣告 請繼續往下閱讀

軍紀再度亮紅燈！台東空軍志航基地去年11月才爆出F-16戰機飛行員在營內飲酒、私藏手機視訊，引發社會高度關注，沒想到同年12月又再傳酒駕案件。一名地勤士官酒後騎車返家途中闖紅燈遭警方攔查，酒測值高達每公升1.01毫克，不僅達泥醉程度，還達一般酒測值的4倍之多，近日遭法院判刑3個月，軍方也表態將嚴懲不貸。還原這起酒駕事件，發生在去年12月14日。志航基地胡姓士官當晚在市區KTV與友人聚會並飲酒，隔天凌晨4時許心存僥倖，自行騎乘機車返家，行經台東縣政府前路口時因闖紅燈引起警方注意，員警一路尾隨後將其攔停。警方發現胡男渾身酒氣，隨即進行酒測，酒精濃度竟高達1.01毫克，當場依法上銬並帶回派出所偵辦。案件經台東地方法院審理後，法院指出，胡男身為軍職人員，理應具備更高法治觀念，卻酒後上路危害交通安全，依公共危險罪判處有期徒刑3個月。對此，空軍志航基地回應，軍方一向秉持「酒駕零容忍」原則，除尊重司法判決外，也將依相關規定對該名士官進行行政懲處，重申軍紀要求，杜絕類似事件再度發生。值得留意的是，這已非志航基地首次爆出軍紀爭議。去年11月間，曾有林姓飛官被爆料深夜在營內飲酒，隔天執行戰備任務時酒測超標，並私自攜帶未經核定手機進入營區視訊。當時空軍司令部表示，已對該名飛官予以停飛並調職處分。如今又傳出地勤士官酒駕遭判刑，接連事件也讓志航基地軍紀再度亮起紅燈。