我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年賽季首場大滿貫賽事——澳洲網球公開賽（Australian Open）今（18）日於墨爾本公園正式揭幕。男單3號種子、去年亞軍茲維列夫（Alexander Zverev）雖在首盤遭遇亂流，但隨即展現強大發球火力，逆轉擊敗加拿大新星迪亞洛（Gabriel Diallo），連續10年挺進澳網第二輪。此外，45歲的傳奇球星大威廉絲（Venus Williams）今晚將持外卡登場，寫下澳網史上最年長單打參賽者的歷史新頁。身為去年亞軍的茲維列夫，首場比賽在羅德·拉沃球場（Rod Laver Arena）迎戰世界排名第41、24歲的迪亞洛。首盤茲韋列夫表現沉悶，於搶七中丟失，但他隨後調整節奏，最終以6：7 (7)、6：1、6：4、6：2成功逆轉勝。茲維列夫賽後坦言：「看到籤表時我並不開心，迪亞洛非常年輕且極具侵略性。第一盤不是我最好的網球，但我告訴自己不能再糟了，隨後情況確實好轉許多。」。種子選手方面，20號種子科博利（Flavio Cobolli）以直落三不敵從資格賽晉級的英國選手費里（Arthur Fery），成為首位落馬的男單種子球員。18號種子塞倫多洛（Francisco Cerundolo）則以6：3、7：6 (0)、6：3擊敗中國一哥張之臻。女單方面，7號種子鮑里妮（Jasmine Paolini）僅耗時約一小時，便以6：1、6：2橫掃薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）。12號種子斯維托莉娜（Elina Svitolina）與莎卡瑞（Maria Sakkari）也雙雙以直落二輕取對手過關。然而，前溫網冠軍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）因肩傷在賽前遺憾宣布退賽，其位置由「幸運落敗者」湯森（Taylor Townsend）遞補，隨後由美國選手巴普蒂斯特（Hailey Baptiste）在三盤大戰中勝出晉級。今日最受矚目的焦點無疑是世界排名第576、現年45歲的大威廉絲。去年12月剛與義大利影星Andrea Preti完婚的她，今晚將持外卡在夜場對戰塞爾維亞選手丹尼洛維奇（Olga Danilović）。大威首度參加澳網遠在1998年（17歲），曾兩度殺入決賽惜敗於妹妹小威（Serena Williams），此次參賽將創下歷史最年長紀錄。此外，男單頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與女單頭號種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）也將在夜場亮相。22歲的西班牙名將艾卡拉茲若能在此奪冠，將成為史上最年輕達成「職業全滿貫（Career Grand Slam）」的男球員；而莎巴蓮卡則力爭個人第三座澳網冠軍。