美國總統川普（Donald Trump）近來不斷展現對格陵蘭的野心，17日更表示，將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止。對此，前立委郭正亮認為，川普會這麼急著搞委瑞內拉、伊朗和格陵蘭，是為了轉移焦點，避免美國老百姓想起經濟不好的事實。郭正亮17日在《台海政情室》節目中分析，連美國參謀總部都反對格陵蘭軍事行動，因為他們知道打格陵蘭，等於跟歐洲決裂，政治後果會非常嚴重，所以就急著說去部署伊朗，不要打格陵蘭，可是到了伊朗，才發現伊朗這次也豁出去了，直接擺出2000顆導彈，且保證每個導彈都打很準，把卡達嚇壞了，所以卡達跟沙特都不讓美軍進來。郭正亮指出，川普這一陣子這麼急著搞委瑞內拉、伊朗和格陵蘭，是為了避免美國老百姓想起經濟不好的事實，寧可民眾關注ICE驅逐非法移民所引發的衝突上，因為那是跟左翼衝突，所以沒關係。郭正亮續指，川普現在滿心都是帝國主義，躊躇滿志，所以希望帝國版圖能夠迅速擴張，而反對的一定都是左派，正好可以拿來轉移焦點，今年年底的眾議院選舉，共和黨是必輸，至少要輸20席以上，所以川普就是在搞怪招，但川普是個幻想家，並不是一個厲害的實行者，有點眼高手低。