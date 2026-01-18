中央氣象署今（18）日下午表示，由於東北風偏強，今天下午至明（19）日晚上，「新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣」局部地區有平均風6級以上、陣風8級以上發生的機率，請注意。
🟡強風特報
📌影響時間：18日下午至19日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
氣象署提醒，黃色強風燈號，代表戶外活動存在潛在風險，提醒民眾行經風勢較強的區域時務必小心，尤其注意路樹倒塌、招牌鬆動或建物碎片掉落等危險。從事戶外工作者應特別注意人身安全，並建議加強固定戶外設施與物品。開車民眾也應減速慢行，並留意公共運輸可能出現的班次延誤情形。
氣象署預報員曾昭誠則指出，今明兩天降溫還不明顯，各地高溫在20度以上，南部來到28度，夜晚清晨全台低溫18至20度，明天白天東北季風增強，北部、宜蘭率先降溫到20度左右，晚上冷空氣逐漸升級到「強烈大陸冷氣團」，各地降溫明顯、越晚越冷。
資料來源：中央氣象署
