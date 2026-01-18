我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賀一航（左）以前因忙於工作，與兒子曾治豪（右）父子關係不親近。（圖／翻攝自曾治豪臉書）

▲曾治豪（如圖）青少年時遭砍送醫，透露那是他第一次看到爸爸賀一航落淚，因此印象非常深刻。（圖／11點熱吵店YT）

已故藝人賀一航的兒子曾治豪，結婚生子後一改過往浪子形象，將心力回歸家庭。近日曾治豪在節目《11點吵店》中透露，國中時期誤入歧途，不僅結交一些三教九流的朋友，還曾被砍12刀，輸了12袋血、發了2次命危通知。曾治豪從小與爸爸賀一航感情不親近，坦言：「第一次看到他眼眶紅就那次。」這段經歷讓他一輩子都無法忘記。曾治豪透露，爸爸賀一航因事業忙碌，無暇照顧他，因此3歲就被送去奶奶家，一年只有除夕當天才會看到爸爸。隔代教養的關係，加上常遭老師體罰，導致他開始變得叛逆，國中時期結交一些壞朋友。某次，他和一群朋友去吃宵夜，竟遭陌生人誤砍12刀，當下傷得非常嚴重。曾治豪透露當時胸腔被刺破、失血過多，緊急送醫後輸了12袋血，收到2次命危通知，連醫生都震驚說：「我從醫這麼久，第一次看到被砍成這樣還能活的。」曾治豪直言，自從知道爸爸是名人後，任何事情都不想讓家人知道，即使被笑、被欺負都只能獨自承受。隔幾天，賀一航到醫院看他，曾治豪表示那是他第一次看到爸爸落淚，因此印象非常深刻。曾治豪坦言自己經歷多次生死關頭，最後都幸運活下來，覺得自己可能背負著些使命，如今他經常投身公益，希望能做一點事情回饋社會。