台灣男單「左手重砲」林俊易今（18）日在總獎金95萬美元的 BWF 超級750系列印度羽球公開賽決賽中，展現強大統治力。面對世界排名第4的印尼頂尖好手克里斯提（Jonatan Christie），林俊易僅耗時兩局，便以21：10、21：18直落二橫掃對手，成功捧起生涯首座超級750系列賽冠軍。奪冠瞬間，林俊易興奮跪地怒吼，相當激動。林俊易本次奪冠之路並非一帆風順。在前一站馬來西亞公開賽中，他因肌肉拉傷影響發揮，不幸在首輪敗給「台灣一哥」周天成。然而，林俊易本週在印度迅速調整狀態，一掃傷病陰霾，一路過關斬將闖進決賽。這也是林俊易繼去年中國大師賽後，生涯第二次闖進超級750系列的冠軍賽。過去他與克里斯提4次交手，雖然以1勝3敗居於下風，但唯一勝場正是去年底在中國大師賽拿下，這也為他今日的爭冠之路注入強心針。比賽首局，林俊易展現極佳的進攻手感，開賽便以4：0強勢領先，並以11：5進入技術暫停。後半局林俊易火力全開，一度連得8分將分差擴大至驚人的18：5。在大幅領先的保險下，林俊易毫無懸念以21：10先拔頭籌。進入第二局，克里斯提展開強力反擊，林俊易在技術暫停時以9：11暫時落後。面對對手的嚴密防守，林俊易挺住壓力，在15：18落後的劣勢下，林俊易展現驚人的強心臟，連拿5分逆轉戰局，最後更祭出其標誌性的重砲殺球直接破防，以21：18完成逆轉。林俊易此次奪金，不僅創下個人生涯層級最高的一座冠軍，也為台灣男單再添一座重量級獎座。這座超級750系列賽的冠軍積點，預計將讓林俊易的世界排名進一步攀升，為即將到來的各項重大賽事奠定基礎。