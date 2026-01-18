我是廣告 請繼續往下閱讀

在今（18）日落幕的BWF世界羽聯超級750系列印度羽球公開賽中，韓國「天才少女」安洗瑩再次展現其球后等級的宰制力。在女單決賽中，她僅耗時43分鐘，便21：13、21：11直落二橫掃中國好手王祉怡，不僅成功衛冕印度公開賽后座，更收下職業生涯第36座羽聯巡迴賽女單冠軍。這場比賽是安洗瑩與王祉怡在本賽季連續第二週在決賽碰頭。即便王祉怡目前世界排名高居第二，且在本站晉級過程中接連擊敗陳雨菲等強敵，但面對安洗瑩依然一勝難求。此役過後，安洗瑩對戰王祉怡已取得驚人的 10 連勝，雙方生涯22次對決，安洗瑩以18勝4敗佔據絕對優勢。首局比賽，安洗瑩迅速進入狀態，靠著精準的控網與突襲劈殺，開局便打出一波7：1的攻勢。王祉怡雖試圖利用四方拉吊戰術限制對手，並一度在局末追至13：15的兩分差，但在關鍵時刻安洗瑩展現強大的穩定性，回敬一波6：0的攻勢，以21：13拿下首局。第二局安洗瑩手感依舊火熱，開賽連得3分掌握主動權。雖然王祉怡嘗試提速加強進攻，但在對攻中安洗瑩的落點與節奏更為刁鑽，讓王祉怡難以連續得分。最終安洗瑩以21：11鎖定勝局，在近四年的印度公開賽中第三次登頂。除了女單賽事外，中國隊在女雙項目傳來捷報。世界第一組合劉聖書與譚寧在決賽中展現霸氣，以2：0（21：11、21：18）擊敗日本組合福島由紀與松本麻佑，成功奪得本屆國羽首冠。而男雙焦點「梁王組合」梁偉鏗與王昶，則將在壓軸賽事中與日本組合綠川大輝與山下恭平爭奪新年首冠。