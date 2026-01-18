我是廣告 請繼續往下閱讀

115學測第2天國文綜合考完，考生普遍反映，最折磨的不完全是背誦或冷門知識，而是閱讀量大、比較與整合題偏多，在時間壓力下很容易出現選不出來的窘境。有考生提到，今年題目讓人焦慮的點在於「文章讀完還不夠」，必須把不同段落、不同材料的資訊串起來才答得出來。有考生坦言，自己平常刷歷屆都很順，沒想到正式上場卻頻頻猶豫，確定有把握的題目不多，考完腦袋一片空白。有考生點名某題談「俠」與中國文化精神，讀完不只要理解歷史背景，還要判斷作者的價值立場到底是在肯定還是反思。也有人提到題組以肥皂、日常用品延伸文化背景，選項近似，每個選項看起來都像對的。至於不少人一走出考場就喊「文言文變多」，有考生指出，字音字形相對基礎，國學常識題數不多，反而是閱讀題組的文言材料存在感提高，尤其排序題讓人很不習慣。以往常見的新詩排序，多少還能抓節奏或意象推測，今年改成文言散文排序，既沒有格律可猜，也很難靠過去經驗套用，就是在考文言底子。不過也有考生說自己唯一「稍微安慰」的是今年沒有新詩題，不用在考場上賭作者的隱喻。手寫題則不少考生覺得方向明確、好發揮，但前段材料仍是文言內容，得先讀懂，才有辦法寫得出來。對於考生普遍感受到的壓力，有教師分析，今年題型難度落在「比較性」與「統整力」的要求提升，常要考生連結不同段落、不同材料後再判斷，考驗的是整體理解，而不是背一句名言就能過關。也因此，在閱讀量與時間夾擊下，就算看懂大意，也可能因為細節沒抓穩而卡住。