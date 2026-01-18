我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球男單「左手重砲」林俊易今（18）日寫下生涯新里程碑！在 BWF 超級750系列印度羽球公開賽決賽中，林俊易以21：10、21：18直落二擊敗2018年雅加達-巨港金牌得主、世界排名第4的印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），勇奪生涯首座超級750級別冠軍。這場勝利不僅讓林俊易在國際舞台聲名大噪，其標誌性的強力殺球更在中國社群平台引發熱議，被廣大球友封為真正的「暴力美學」。林俊易在決賽首局便展現恐怖的進攻火力，一度連得8分將分差拉開到18：5，以21：10先聲奪人。次局雖然遭遇克里斯提的頑強抵抗，一度以15：18落後，但林俊易展現強大心理素質，在局末連拿5分完成反超，最終以一記時速破400公里的標誌性殺球終結比賽。這座冠軍對林俊易而言意義非凡，他一掃上一站馬來西亞公開賽因肌肉拉傷而首輪出局的陰霾，以「背靠背」參賽的姿態在印度大爆發，一路過關斬將，成為繼周天成之後，台灣第二位在超級750（含）以上級別賽事奪冠的男單選手。林俊易封王的表現也震驚了中國羽球論壇「中羽在線」。許多中國網友對其擊球動作與爆發力給予高度評價，留言表示：「殺球動作超絲滑，球速全部400+，這才是暴力美學」、「林的動作很舒展、好看，看他殺球真的是種享受」、「林俊易這動作才瀟灑呢」。也有資深球迷羨慕台灣擁有林俊易這樣的好手，竟說林俊易目前的實力若放在中國國家隊，「當一單（第一單打）都不虛」，至少也是穩穩的二單人選。不少網友驚呼，賽前完全沒料到冠軍會是林俊易，原先看好如昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）或克里斯提（Jonatan Christie）等名將，沒想到林俊易最終殺出重圍奪冠。