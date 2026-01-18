今（18）日下午4時47分，宜蘭縣近海發生芮氏規模4.9地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震和2天前1月16日發生的規模4.6地震一樣，都發生在宜蘭東方的「和平海盆」，主因還是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞導致，近期和平海盆這區域的地震活動變多，氣象署會持續觀察最新地震動態。
吳健富指出，今天的地震發生在和平海盆，震央比1月16日規模4.6地震還要南方，主因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方的「隱沒帶地震」，這起地震測到最大震度為4級，出現在花蓮縣和平、宜蘭縣南澳。
針對和平海盆，吳健富說明，當菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方北部地殼會有拉張作用，並出現「正斷層」，進而導致和平海盆、南澳海盆等構造出現，這些區域過去的背景地震都蠻多的，且深度較淺，體感較明顯，2001年6月14日曾觀測到規模6.3，深度17.29公里的地震。
吳健富也提及，氣象署近期在宜蘭外海、和平海盆附近觀測到不少大大小小的地震，不過由於時間樣本太短，無法準確推估該區域是否有地質、地殼或板塊的異常現象，要特別提醒民眾，台灣東半部都是地震好發帶，務必隨時留意地震狀況、提前做好防災準備。
資料來源：中央氣象署
