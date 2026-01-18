我是廣告 請繼續往下閱讀

原效力於芝加哥小熊隊的外野強打塔克（Kyle Tucker），日前已與洛杉磯道奇隊達成協議，簽下一份為期4年、總額高達2.4億美元（約新台幣75.89億元）的超大型合約。MLB官方也隨即在社群平台發文祝賀，並回顧了塔克與大谷翔平過去在場上的暖心互動，引發球迷熱烈討論。塔克簽約後，MLB官方Instagram昨日特別發布貼文，標題寫道：「大谷與塔克的這一刻，這兩人的High Five很快就要變多了！」影片中回顧了大谷翔平還在天使隊、塔克則在太空人隊時期的一場比賽。當時塔克擊出投手方向滾地球，大谷接球後本來想要上前觸殺，沒想到兩人不僅沒有碰撞，塔克反而主動伸出手，大谷也順勢與其「擊掌觸殺」，兩人相視一笑，展現出極佳的運動精神。這段「英雄惜英雄」的畫面在當時就曾被瘋傳，如今塔克確定加盟道奇，這段昔日情緣也再度被翻出，讓許多球迷直呼：「我喜歡這個互動，這是我覺得塔克是個好球員的瞬間。」、「我還記得這場比賽！」也有粉絲驚呼緣分就是這麼奇妙。道奇隊在奪得世界大賽二連霸後，補強腳步完全沒有停歇。除了以年薪6000萬美元的天價簽下塔克外，休賽季更延攬了聯盟頂級終結者迪亞茲（Edwin Diaz），打造出全大聯盟最「邪惡」的投打陣容。塔克的加入預計將與大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）以及弗里曼（Freddie Freeman）組成令全聯盟投手戰慄的「四連星」打線。道奇隊的大手筆投資，展現出挑戰世界大賽三連霸、開創道奇王朝的強烈野心。