我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許光漢飛往米蘭參加時裝周的機場時尚。（圖／Prada Threads）

▲許光漢在米蘭當地被許多粉絲包圍，索取簽名。（圖／網友pgweggieee授權提供）

▲邊佑錫（左圖起）、Karina、Metawin、馬龍將出席Prada 2026秋冬男裝大秀。（圖／Prada Threads）

35歲「國民男神」許光漢入行12年，交出電視劇《想見你》、國片《陽光普照》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等代表作，也是集滿金鐘獎、金曲獎、金馬獎三金入圍紀錄的全方位男星。知名度遍及亞洲多國的許光漢，近日前往米蘭時裝周，更收穫義大利粉絲，在當地開起簽名會，曝光的現場影片，連死亡角度都掩蓋不住俊俏臉孔。許光漢日前啟程前往米蘭，將出席Prada男裝大秀，有女網友發文分享，她的義大利友人直呼許光漢很帥，起初以為是韓國人，後來才知道是台灣人，原PO表示，昨（17）日下午在米蘭布雷拉美術學院巧遇許光漢本人，詢問可否索取簽名，許光漢便停下腳步滿足粉絲。女網友釋出的影片中，許光漢戴品牌毛帽，穿黑色皮外套外加鐵灰色長版大衣，被多人簇擁，他拿著簽字筆迅速幫粉絲簽名，臉上掛著迷人微笑，嘴上喃喃說道：「哇好多（人）！這我在簽什麼...」即便男神以由下往上的視角入鏡，依然無損精緻又立體的五官輪廓。貼文發布後，短短幾小時累計破萬觀看次數，網友留言：「影片中看得出來～雖然很多人都同時在說話，許光漢手沒停過，嘴上的感謝沒停過，耳朵也都有打開，每份心意都沒落下，還能抬頭說示意說謝謝」、「在國外才有這個機會」、「哇嗚！lucky!」據了解，許光漢本趟米蘭行，將和韓國男神邊佑錫、aespa成員Karina、泰國男星Win Metawin、大陸桌球名將馬龍等人一起現身Prada 2026秋冬男裝大秀，這也是他8月初退伍後，首個海外時尚活動行程，格外受到關注。