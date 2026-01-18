我是廣告 請繼續往下閱讀

第一大題以「臉」為題 韓劇愛的迫降不吃豬劇情列入

第二大題改寫繪本作家幾米圖文 談人際相處

4位考生突發生病 發出聲響開備用試場

學測第二天最後一科考試「國文寫作」，大考中心表示，整體試題難度適中；第一大題題材貼近生活，要求學生理解「臉」的抽象定義與情感連結的概念；若想取得高分則需舉出精闢的事例，考驗學生對人際互動的細微觀察。第二大題須以人際隔閡為文章主軸，著重換位思考，並詳細敘寫彼此之間的阻隔與心路歷程，需合理規劃篇章結構與扣合題意，方能取得高分。大考中心顧問劉緒宗表示，本卷第一大題取材為「臉」及其在社會互動中的角色，援引台灣學人的書寫素材，以「臉」談人與人的相互關懷與責任承擔，也及於近年臺灣關懷的動保議題，並透過哲學思辨及生活化的事例，《愛的迫降》切入，引導考生反思與提出觀點，最後說明其在建立關係上的重要性。第一大題分為二小題，問題（一）要求考生比較事例中兩情境的差異；問題（二）則結合生活見聞，激發考生思考生活中的人際互動，引起對於人文的關懷與思辨。劉緒宗表示，問題（一）的女主角乃是因為和小豬多日同行相處，和牠「對視」，因而「臉」產生了共情作用。作答時必須針對引文所述重點表達。問題（二）考生可從自己的見聞經驗裡舉出一例，闡述他人之臉所帶來的逃避或承擔，並說明何以如此選擇，而這樣的行動又帶來怎樣的反思。劉緒宗說，舉例而言，社會底層的乞丐、流浪漢、拾荒者、災區災民、戰區的民眾、流民、難民……，都有這樣的一張絕望之臉。考生舉出例子，可以就此論述是選擇逃避無視或積極承擔；當然也可以就承擔或逃避各舉一例。例如選擇對災區民眾伸出援手，服膺於臉之召喚或可能是對殘疾人士販賣口香糖等，無動於衷。至於反思，以此例而論，則可以從制度上思考，一己的作為是杯水車薪，無足撼動整個社會結構，抑或可以成為讓愛傳出去的動能，相信有其蝴蝶效應等，對此加以論述。第二大題從繪本作者幾米的作品切入，考生須參考題文中的指引並結合生活經驗，以人際間的隔閡寫出「隔在我們之間的種種」，題目同時強調換位思考，須設想對方的想法並提出回應。第二大題相較於以往給予較多指引，考生回答時應多加注意題目指示並適當安排文章篇幅與結構，以扣合題目要求。第二題則屬生活裡常見經驗，一般而言，考生較好發揮，但鑑別度來自能否具體把握換位思考與提出回應。本題旨在引領考生省思與身旁熟悉親近者的相處關係。考生須審視自我成長經驗，舉出確切的例子，具體陳述與此對象的心結為何，及其產生的原因，並思考應如何開啟溝通，提出具體的方法嘗試化解彼此間可能存在的隔閡，想像可能的結果。考生除了覺察自我情緒與想法，更重要的是要試著換位思考。大體而言，本題貼近考生生命經驗，寫作素材並不難找，考生下筆前宜仔細閱讀題目要求，依情境規劃寫作範圍與方向，控制時間完成寫作。另外，2025年下半年「鏟子超人」們的自願救援，讓台灣民眾「足感心」，也看見人性的光明溫暖。但社會上也有些事件會令人對陌生人感到戒懼與不安，人與他人之間究竟該怎樣互動、交流？近年熱門教育議題 SEL（社會情緒學習），也在教導學生如何覺察自我、他人，進而與社會互動。劉緒宗說，今年的國寫試題反映了我們的社會焦慮和教育熱題，期待透過學測國寫試題引導學生自我察覺，反思自己和親人、朋友間是否真誠交流？再擴及社會層面，思考是否盡到自己的倫理責任。大考中心主任張新仁表示，國寫有4位考生突發傷病，啟用備用試場，包含因為深度咳嗽影響其他人、妥瑞氏症發出聲響等。今年學測截至目前，合計147位突發傷病、開52間備用試場。