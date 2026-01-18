我是廣告 請繼續往下閱讀

115學測國文科第二天考後，最密集被討論的，是圍繞明代散文家歸有光的閱讀與混合題。不少考生形容，那不是「不會寫」而已，而是「完全不知道題目在問什麼」。不少考生在社群上直言國文好難，「寫到後面真的不知道我在寫什麼」、「那題我直接沒寫，想了很久還是想不出來」。不少網友指出，這組題目最大的折磨，在於看了每個字，卻不知道該怎麼回答，更有人直言，「我又不是歸有光，怎麼知道寫祖母是否暗示他最大，倒是請歸有光出來說明。」甚至有考生出現「我第一次不想面對女性議題」的感嘆。有考生坦言，國文其他部分考題選項設計讓人極度沒有安全感，「答案都模棱兩可」，怎麼看都像對、怎麼選又都不踏實。也有人表示，自己寫完後沒有任何一題是「確定的」，只能安慰自己「大家應該都一樣」。有「歸有光」在內的題型，出現在題組32至36題，核心並非單篇古文理解，而是要求考生從多段文本中，辨識女性聲音如何被書寫、如何被遮蔽，又如何被再詮釋。