我是廣告 請繼續往下閱讀

台中榮總遭爆疑放任非醫事人員執行手術事件，台中榮總今（18）日召開緊急院部會議，做出4項決議，包括調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職。根據媒體報導，台中榮總有醫師放任不具有醫護人員執照的醫療器材廠商業務人員，直接到手術內替病人執刀，自己則在一旁「納涼」，媒體更公布2023年7月手術新影片事證。台中榮總今日表示，看到新影片之後，於下午召開緊急院部會議，並做出4項決議，首先，因影片高度懷疑廠商執刀，該院會全力配合衞福部、台中市衞生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。同時，台中榮總也決議，調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職。至於涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果，而神經醫學中心主任即日起由業務副院長。