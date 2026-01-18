中央氣象署預報員曾昭誠表示，明（19）日晚上「強烈大陸冷氣團」抵達台灣，將一路影響到周五（1月23日），桃園以北、東半部要注意較大雨勢，體感濕冷，周三至周五的深夜清晨是最冷時段，空曠地區、近山區要注意8至10度低溫。
周一東北季風增強 降溫轉雨還不明顯
曾昭誠指出，明天東北季風增強，溫度下降但不明顯，僅北台灣高溫降1至2度，全台低溫16至19度，白天在北部、宜蘭20至23度，花東23至25度，中南部25至27度；迎風面地區水氣增加，基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東半部、恆春半島有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。
周二強烈大陸冷氣團南下 清晨嚴防10度以下低溫
曾昭誠說明，周二（1月20日）強烈大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭天氣明顯轉冷，其它地區早晚偏冷，冷氣團一直延續到周六（1月24日），各地氣溫變化都不大，早晚低溫在中部以北、宜蘭11至14度，局部要注意8至10度氣溫，南部、花東14至16度，白天高溫北部、宜蘭15至18度，中南部、花東19至23度。
曾昭誠提醒，這波強烈大陸冷氣團的水氣較多，周二基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨發生的機率，新竹以北也都有短暫雨，苗栗、花東、恆春半島有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。
冷氣團挾雨彈 北台灣注意較大雨勢
曾昭誠接著說，周三基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有局部較大雨勢，桃園以北有短暫雨，花蓮有局部短暫雨，竹苗、中部山區、台東、恆春半島有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。
周四、周五水氣稍微減少，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區轉為短暫雨，花東地區、恆春半島局部短暫雨，桃園以北、竹苗、中部山區零星短暫雨；強烈大陸冷氣團預估下周末減弱，氣溫才會逐漸回升。
資料來源：中央氣象署
