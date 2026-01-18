我是廣告 請繼續往下閱讀

行天宮最近在徵才網站開出「執事」職缺，除了勞健保、勞退等基本保障，由於，月薪最高可到48000元，還包三餐與住宿、另有年終等福利，待遇一曝光立刻在網路上引爆討論。不過，這份工作也不是外界想像的「坐辦公室領高薪」。從招募內容來看，執事的角色是宗教服務與宮廟運作的核心人力，工作範圍橫跨誦經、祈福、宣講道德理念、解籤等宗教服務，也會參與弱勢關懷等公益活動；此外，還要支援經典翻譯、行政、總務等。甄選流程「一關接一關」，據傳，應徵者需依序通過資深師兄、宮廟主持、基金會執行長等多輪面試，最後還要向神明擲筊請示是否適任，並接受家庭訪問。薪資部分，行天宮招募資訊指出，新進見習執事起薪約37000元，需接受約3個月培訓並通過考核後，才會逐步調薪；正式任職滿一年且評核合格，另可再加薪1500元。另依加班時數計算，每月約有機會多領約6000元加班費。福利部分，除了中秋禮金、年終獎金，還包含婚喪補助與就醫優待等。不過，有自稱了解內情的人指出，除了可能在台北、北投、三峽等據點輪調，也可能遇到靈異經驗，形容這份工作在心理與生活節奏上都不輕鬆。