美國傳奇極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在1月24日（週六）挑戰徒手攀爬508公尺高的台北101，全程將透過 Netflix 節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）向全球放送。事實上，早在2004年「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）就挑戰攀爬台北101成功，但當時因天候不佳必須掛繩，這次霍諾德已經明確表示「不願掛繩防護」，若挑戰成功將刷新台北101的攀爬紀錄，耗費時間也將成為關注焦點！
極限運動家挑戰台北101！挑戰歷史一次看
摩天高樓對於喜愛挑戰極限的極限運動家來說，絕對是充滿魅力的挑戰地點，而台北101從2004年12月31日正式完工後，獲得世界第一高樓之殊榮，一直到2010年1月4日才被杜拜的哈里發塔取代，但在這整整5年又5天的時間，508公尺高的台北101一直都是極限運動家眼中最誘人的挑戰目標。
第一位挑戰者：法國蜘蛛人4小時爬完台北101！天公不做美只能掛繩
其實早在台北101正式開放之前，就已經有專業的攀登運動家挑戰從1樓爬到101最高點，挑戰者就是「法國蜘蛛人」Alain Robert，他在2004年12月25日獲得官方邀請，台北101落成啟用後的首場攀登秀。羅伯特原本要採徒手攀登，但當天陰雨綿綿，玻璃帷幕過於溼滑，最終為了安全考量，他罕見地使用了安全繩索輔助，最終耗時約4小時成功登頂。
第二位挑戰者：闖台北101跳傘！奧地利運動家危險挑戰全紀錄
奧地利極限跳傘運動家鮑加納（Felix Baumgartner）在2007年時，曾秘密來台，並偽裝遊客進入台北101頂樓管制區，事前就先佯裝遊客進入101觀景台勘查地形，並且先將降落傘藏放在91樓觀景台的男廁天花板內，之後再伺機由同夥掩護裝遊客進入觀景台進行跳傘。
由於本次挑戰鮑加納未提出申請、未經官方授權就擅自挑戰，當時台北立刻報案，不過鮑加納在挑戰成功後，就立刻搭車前往桃園國際機場，搭機離境前往香港。
鮑加納後續仍持續在全球各地極限挑戰，還曾在2025年4月參加「紅牛平流層計劃」，從38969公尺高空的平流層以時速1357.6公里超越音速的速度墜落回地球，成為人類歷史上的奇蹟。
不過，在同年7月17日於義大利的馬爾凱大區（Marche）操作他的動力滑翔傘時，在聖埃爾皮迪奧港（Porto Sant’Elpidio）上空失控，墜地身亡，享年56歲。
第三位挑戰者：史上最強攀岩家！霍諾德挑戰無繩攀爬101
美國傳奇極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）曾在2017年，他在完全沒有繩索的保護之下，攀上高達900公尺的「酋長岩」，創下人類歷史新紀錄，但其實他早就看上了台北101。
早在2013年，霍諾德（Alex Honnold）就曾來台灣想要挑戰徒手攀爬台北101，霍諾德本人希望徒手攀爬，不使用任何防護以及繩索安全措施，但當年的台北101歷經過奧地利運動家違法喘入事件後，對於安全保障問題相當重視，最終這次挑戰機會就「安全措施」沒有共識而破局。
直到去年，台北101董事長賈永婕走馬上任，結果不久之後就收到霍諾德來信希望能挑戰攀爬台北101，霍諾德在信中不斷提及自己的心願以及規劃，還不斷提到自己的家人，他絕對不是來玩命，而是經過謹慎評估後才提出挑戰，最終經過各方努力，霍諾德終於再度獲得這次挑戰機會，要無繩攀爬台北101。
本次挑戰的最大看點，除了霍諾德是否能克服508公尺的高空恐懼、在無繩狀態下完成登頂外，還有「速度」的對決。相比當年法國蜘蛛人Alain Robert耗時4小時，Netflix公布的直播節目時長僅預計兩小時，這意味著霍諾德必須以極高的效率與速度向上攀爬。週六下午，全球觀眾將透過直播鏡頭，共同見證這位地表最強攀岩家，如何在台北天際線上與死神博弈，挑戰人類體能與意志的極限。
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》
直播時間：台灣時間1月24日上午9時全球直播
主持人：Elle Duncan
直播來賓：Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods
節目時長：預計兩個小時
特色：霍諾德將挑戰台北101，計畫攀登高達508公尺的外牆，在只有玻璃、鋼骨與混凝土，且沒有安全繩索的狀態下一口氣攀上101層。
直播網址：點此
資料來源：Netflix、alainrobertofficial、therealfelixbaumgartner
