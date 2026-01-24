我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Super Junior原本只是為期1年就解散的實驗性組合。（圖／슈퍼주니어(Super Junior)FB）

韓國男團Super Junior在2005年11月以史無前例的12人組合出道，火速引發外界關注，但其實，他們出道當時是叫「Super Junior 05」，一個有「畢業制度」的實驗性組合，當時成員僅簽為期1年的合約，活動完就會解散。但不料卻在即將解散之際，粉絲以萬人連署強烈反對換成員、力保團體，公司在見識到成員的潛能後，決定維持原本成員，並加入老么圭賢，成為13人團體。而至今SJ在經歷多個波折仍在一起，讓銀赫也在去年邁入20週年時感嘆：「沒想到能走這麼久」。Super Junior 05在2005年以單曲〈Twins (Knock Out)〉正式出道，史無前例的大型組合，火速吸引眾人目光。不過這卻是SM娛樂推出的實驗性組合，想效仿日本的「畢業制度」如早安少女組，每年都換成員的模式，表現好的成員會「畢業」進入演藝圈其他領域，也就是說SJ這個團體本來只有1年的壽命。雖然出道這件事非常令人高興，但這個體制對成員來說，出道後的每一天，都是在倒數。而在Super Junior 05獲得關注後，SM娛樂也開始籌備「Super Junior 06」，甚至連成員都已經選完，就只差宣布解散那一步。但在逼近解散時，粉絲做下了守護團體的決定，發起了大規模的抗爭與連署，吸引萬人參加，強烈要求「固定成員」。而這時，Super Junior 05也迎來了轉捩點。2006年，隨著最後一位成員圭賢的加入，以及單曲〈U〉的大成功，讓SM娛樂意識到他們的潛力，並正式取消畢業制，去除了「05」年份標籤，將團名定為 Super Junior，正式開啟13人組合的活躍。終於不用每天倒數解散時間後，成員也積極開拓演藝之路，分布在電影、戲劇、綜藝等各大領域，讓團體保持高曝光度，認知度也水漲船高。在2009年，SJ更是以一首〈Sorry, Sorry〉成功爆紅全球。這首歌憑藉洗腦的旋律與人人都可跳的「搓手舞」，不僅在台灣音源榜創下連續百週冠軍的驚人紀錄，更讓他們成功從綜藝團轉型為引領全球韓流的頂尖男團。而對於男團來說，最大的考驗莫過於人人避之唯恐不及的兵役。然而，SJ沒有退縮，還為了保持團體曝光度，採取了「分批入伍」策略，讓團體在長達10年的軍白期中，始終有成員接棒活動，這也成為後來許多後輩男團參考的生存模板。如今SJ從一開始的實驗性組合，到現在邁向出道20週年、甚至成為擁有獨立廠牌Label SJ的團體，可以說是K-POP史上的一大奇蹟。成員也常常提到團體能打破偶像壽命短的偏見，全是因為粉絲一路上的守護。銀赫還曾在去年感慨，表示沒有想到SJ能走這麼久，並提到粉絲E.L.F，「如果沒有你們，Super Junior早就在2005年畫下句點」，一句話就表達了走過這20年來的不容易。