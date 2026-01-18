115年學測今（18）日考程結束了！本日登場科目為英文、國綜、國寫，就在稍早國文綜合的非選擇題參考答案以及國文寫作題目已經出爐，其中作文命題「隔在我們之間的種種」部分，也有考生表示真的寫到哭，大讚題目很好發揮。
得勝者文教預估115年學測國語文綜合能力測驗五標，頂標估為13級分、前標12級分、均標10級分、後標9級分、底標7級分，和114年學測國文相比，頂標、前標、均標、後標、底標估保持不變。
🟡115學測國綜混合題、非選題、115學測國綜混合題、非選題參考答案
🟡115學測國寫題目：「無臉」、「隔在我們之間的種種」
第一題：無臉
韓劇《愛的迫降》南韓千金尹世理受困北韓時，因與農家小豬有過「對望」，產生共情而拒絕食用小豬，卻能坦然吃下捕獲的魚，請考生依據文章內容說明理由。
第二題：隔在我們之間的種種
人與人之間的情感，往往極其微妙。在你的成長過程中，面對身旁熟悉的親人、師長、同學、朋友，或許也有如同圖文乙的經驗，讓你們在相處時裹足不前，無法坦然表達？圖像的翻轉，提示了對話可以是衝突，但其實也可以在彼此交換立場的瞬間，找到最溫柔的解釋。請以「隔在我們之間的種種」為題，寫一篇文章，內容須描述是什麼原因造成彼此的隔閡？你怎樣看待彼此的阻隔或心結？試著換位思考，揣摩對方的想法，並提出自己的回應。
綜觀網路社群上考生的意見與反應，本次作文題目「隔在我們之間的種種」，採用知名作家幾米的作品《超級沒用的大人》與《但願有一天你會懂》，呈現親子或人際間「想說卻說不出口」的糾結情感，對於考生們而言相當好發揮，許多考生都以自己「跟父母爭執的經歷」當作主軸撰寫，當作抱怨文投入寫作，因此認為相當好發揮。
許多考生也在社群Threads上大讚，「隔在我們之間的種種我寫到哭，感動到哭」、「跟父母吵架的經歷直接寫上去」、「我事先哽咽，考完在考場外哭了」、「今年的題目比去年的學測作文題目好發揮太多了！當然又比模考的好一萬倍」、「這個題目好欸，好發揮又可以讓大家知道現代的高中生在想什麼，比什麼我有一個冰箱還是鯨魚好太多了」。
