▲墜樓事件發生後，《松子與有吉的假想天國》主持人松子傳出身心受創，甚至私下曾說出希望節目停播等發言。（圖／IG@karisome_tengoku）

日本朝日電視台去年12月10日晚間，發生一起男子從東京六本木總部大樓7樓墜落的命案，因事發時正值聖誕燈飾期間，周邊人潮眾多，墜落過程中還波及一名路人，造成其左肩受傷，事件震撼現場民眾，根據警方調查，該死者為20多歲男性，是超人氣節目《松子與有吉的假想天國》的助理導播（AD），現更傳出他在電視台內部遭到霸凌，因此才選擇輕生結束自己生命。警方調查指出，朝日電視台命案死者為20多歲男性，不過他並非電視台正式員工，而是外部製作公司派駐的助理導播（AD），主要負責人氣綜藝節目《松子與有吉的假想天國》，由於墜落地點需自行攀爬才能到達，警方已排除他殺可能，相關細節仍待進一步釐清。日媒指出，死者生前正值年末、年初節目製作高峰期，工作量相當繁重，因此不排除與長期過勞或職場壓力有關，但朝日電視台方面至今尚未對外說明具體原因，根據了解，電視台內部已經下達封口令，並取消原定的尾牙聚會，使得內部氣氛更顯低迷。值得注意的是，朝日電視台在2025年拿下年度收視率「三冠王」，高層在慶祝成績時卻對這起墜樓事件隻字未提，引發部分基層員工不滿，認為管理層忽視幕後人員的處境與情緒，也讓電視台內部矛盾浮上檯面；節目方面，《松子與有吉的假想天國》主持人「貴婦松子」傳深受打擊，近期在節目中總被發現神情憔悴、身形明顯消瘦，甚至傳出他私下曾說出「乾脆停播吧」、「沒有幹勁」等發言，引發外界對其心理狀態的擔憂。不僅如此，《松子與有吉的假想天國》原定於1月9日播出的特別節目也宣布延期播出，甚至將近兩個月未推出新集數，讓外界猜測節目是否面臨腰斬危機，對此，朝日電視台出面回應，表示松子辭演或節目腰斬的傳聞「並非事實」，並透露基於尊重遺族心情，無法對事件細節作出更多說明，這起事件不僅對節目與主持人造成影響，也再度引發社會對媒體產業勞動環境與心理健康議題的關注。