外送員拿走客人滷味！超慘下場曝光

▲萬國滷味是西門町老字號知名美食，擁有大約50年歷史，還有提供真空包裝，相當受到外國遊客歡迎。（圖／chieh19840812）

萬國滷味到底多好吃？50年老店評價曝光

西門町知名「萬國滷味」究竟有多香？竟讓外送員甘願冒著犯罪風險也要偷吃！一名住在桃園市八德區的侯姓男子，在2025年農曆春節大年初三晚間，因嘴饞想吃台北西門町的老字號，特地透過Lalamove平台下單，不惜支付高達456元的運費，請外送員將價值540元的滷味跨縣市送到家。沒想到，接單的彭姓外送員騎了30公里的路程抵達目的地後，抵擋不住美食誘惑，上演了一齣的戲碼，最終吃上官司，被法院依判刑6個月，得易科罰金18萬元，為了540元美食而付出慘痛代價。判決書指出，這起離譜案件發生在2025年1月31日晚間。彭姓外送員透過平台接單後，風塵僕僕地從台北市萬華區取餐，一路騎車狂奔20多公里至桃園八德。然而，當晚10時許抵達侯姓顧客居住的社區門口時，彭男並未依規定通知顧客取餐，而是耍起小聰明，先將滷味從外送箱取出放在門口，拍照回傳給客戶製造「已送達」的假象。豈料，拍照動作一結束，他立刻將滷味放回自己的外送箱，隨即騎車揚長而去，將顧客期待已久的宵夜帶回家獨自享用。侯姓顧客下樓後發現門口空無一物，驚覺有異，立即調閱社區監視器，赫然發現外送員搞出的假送達的完整過程，氣得立刻報警。警方獲報後，根據監視器畫面與平台紀錄，清楚掌握彭男取餐、拍照再收回箱內的犯罪鐵證，訊後依侵占罪嫌將其移送法辦。法官審理後認為，彭男受託送貨，餐點在其持有期間屬於「執行業務中持有之財物」，其行為已構成刑度較重的。考量彭男身為外送人員卻利用職務之便侵害他人財產，且至今未與被害人達成和解，最終判處有期徒刑6個月，如易科罰金以每日1000元折算，共需繳納18萬元，並須賠償餐點費用，全案仍可上訴。事實上，萬國滷味是西門町老字號知名美食，開業至今已有54年，攤位地點位於台北市萬華區漢中街48號，店家除了滷味之外，還有販賣鹹水雞，店家還有販售真空包裝適合讓外地客人買回家冷藏的包裝型態。實際查看萬國滷味的真實評價，在Google地標上累積211則評論，仍維持4.2顆星的好評價，許多顧客都大讚店家的滷味口味不死鹹，很適合外國客人品嘗，而且攤販乾淨衛生，還有提供真空包裝服務，方便客人攜帶，因此有不少來自國外的觀光客留下好評，主要以香港客人為大宗。