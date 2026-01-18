NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間1月19日繼續進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人對決多倫多暴龍的賽事，湖人最近6場吞下5敗，近況相當低迷，需要一場勝利來提振士氣。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌多倫多暴龍（25勝18敗，東區第四）對戰洛杉磯湖人（24勝16敗，西區第六）
📍比賽地點：洛杉磯
📍時間：周一早上9:30
📍賠率：湖人讓1.5分；大小分為226.5分
📍重點提要：勒布朗·詹姆斯（LeBron James）與洛杉磯湖人隊將在主場迎戰史考提·巴恩斯（Scottie Barnes）與多倫多暴龍隊，這是一場東西區跨聯盟對決。
湖人隊本季主場戰績為11勝8敗。在分差達10分（含）以上的比賽中，湖人隊的戰績為11勝15敗。
暴龍隊客場戰績為12勝8敗。多倫多場均能抓下11.5個進攻籃板，排名東區第八，其中由雅各·波爾特（Jakob Poeltl）場均2.7個領銜。
湖人隊場均得分為116.5分，比暴龍隊場均失分的112.3分多出4.2分。暴龍隊團隊命中率為47.1%，比湖人隊本季對手的團隊命中率48.9%低了1.8%。
這兩支球隊本季將迎來第二次交手。在12月5日的上次對決中，湖人隊以123-120險勝。當時里夫斯（Austin Reaves）攻下全場最高的44分，巴恩斯則攻下暴龍隊最高的23分。
📍頂尖球員表現：詹姆斯為湖人隊場均貢獻22.6分、6籃板與6.9助攻。盧卡·東契奇（Luka Doncic）在過去10場比賽中，場均能投進3.0顆三分球。
奎克利（Immanuel Quickley）為暴龍隊效力，命中率為42.3%，場均貢獻16.5分。布蘭登·英格倫（Brandon Ingram）在過去10場比賽中，場均投進1.4顆三分球。
📍過去10場比賽表現：
湖人：4勝6敗，場均114.3分、40.2籃板、25.8助攻、7.9抄截及3.6阻攻，團隊命中率48.5%。對手場均得分為118.5分。
暴龍：6勝4敗，場均112.6分、44.6籃板、28.6助攻、7.4抄截及5.2阻攻，團隊命中率44.8%。對手場均得分為110.2分。
📍傷兵名單：
湖人：德安德烈·艾頓（Deandre Ayton，膝傷，每日觀察）、盧卡·唐西奇（Luka Doncic，腹股溝傷，每日觀察）、賈克森·海耶斯（Jaxson Hayes，腿筋傷，每日觀察）、奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves，小腿傷，缺陣）、阿杜·提耶羅（Adou Thiero，膝傷，缺陣）。
暴龍：雅各·波爾特（Jakob Poeltl，背傷，缺陣）、RJ·巴瑞特（RJ Barrett，腳踝傷，缺陣）、賈科比·沃特（Ja'Kobe Walter，髖部傷，缺陣）、傑米森·巴特爾（Jamison Battle，腳踝傷，每日觀察）、伊曼紐爾·奎克利（Immanuel Quickley，背傷，每日觀察）。
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：
08:00 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE鵜鶘VS火箭
10:30 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE暴龍VS湖人
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
| MATCHUP
| TIME
| Orlando
| v Memphis
|1:00 AM
| Brooklyn
| @ Chicago
|8:00 AM
| New Orleans
| @ Houston
|8:00 AM
| Charlotte
| @ Denver
|9:00 AM
| Portland
| @ Sacramento
|10:00 AM
| Toronto
| @ Los Angeles
|10:30 AM
