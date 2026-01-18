我是廣告 請繼續往下閱讀

根據媒體報導，台積電在台灣的「先進封裝」投資版圖傳出再擴大。供應鏈消息指出，台積電今年可能在南科與嘉義合計再建4座先進封裝廠；不過台積電17日回應，建廠相關內容仍以公司對外公告的公開資訊為準。依《自由時報》報導，台積電目前在嘉義科學園區已投入興建先進封裝一期兩座廠（P1、P2），後續還規劃二期再增兩座；南科三期則傳出同樣要再追加兩座先進封裝廠，合計為南科兩座、嘉義兩座，相關投資布局下周可望由資深副總經理暨副共同營運長侯永清說明。台積電近期在法說會上也再度把「台灣」放在投資核心，董事長魏哲家表示，未來幾年仍會持續在台灣推進先進製程與先進封裝，並同步在新竹、高雄等科學園區籌備多期2奈米晶圓廠。台積電2026年資本支出，估落在520億至560億美元，相較2025年增幅約27%至37%；其中約投入先進製程技術上看80%。