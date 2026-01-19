我是廣告 請繼續往下閱讀

林俊易（1999年10月2日生），出身於屏東縣枋寮鄉。

這座超級750冠軍產生的積點，預計將讓林俊易的世界排名衝向生涯新高，正式躋身世界頂尖男單行列。

台灣羽壇迎來歷史性的一刻！被譽為「左手重砲」的男單好手林俊易，18日在總獎金95萬美元的BWF超級750系列印度羽球公開賽決賽中，展現無與倫比的統治力。面對世界排名第4、2018年亞運金牌得主印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），林俊易僅耗時43分鐘，便以21：10、21：18直落二橫掃對手，成功捧起生涯首座超級750級別冠軍，成為台灣史上首位在世界羽聯巡迴賽該級別奪冠的男單運動員。林俊易在今日決賽開局便進入「戰神模式」，標誌性的強力殺球多次時速突破400公里，讓現場觀眾驚呼連連。首局他打出一波8：0的恐怖攻勢，迅速以21：10先聲奪人。次局雖一度遭遇克里斯提頑強抵抗，處於15：18的落後劣勢，但林俊易展現強大的心理素質與抗壓性，在局末連拿5分完成反超，最終以一記瀟灑的滑步重砲破防封王。奪冠瞬間，林俊易興奮跪地怒吼，一吐近年來因傷病折磨的悶氣。這場大勝不僅震撼全台，也在中國羽球論壇「中羽在線」引發暴動。廣大中國球友封其為真正的「暴力美學」，盛讚其動作舒展、擊球點高且殺球動作絲滑。更有資深球迷直言，以林俊易目前的狀態與爆發力，若放在中國國家隊，「當一單（第一單打）都不虛」，足見其國際戰鬥力已獲兩岸球迷高度認可。現年26歲的林俊易（1999年10月2日生），出身於屏東縣枋寮鄉。他的羽球之路起源於國小二年級時，跟著表弟參加學校育樂營的一場巧遇。從小學、國中到高中，他始終留在枋寮本地求學，2016年他在全國排名賽取得乙組冠軍升上甲組，正式成為枋寮高中羽隊史上第一位甲組球員。林俊易的職業生涯曾歷經多次起伏。2019年他年僅19歲便在美國公開賽一舉奪金，被視為台灣羽壇的新希望。然而隨之而來的膝蓋傷勢與世界排名停滯的壓力，曾讓他一度陷入低潮。2020年他從中租轉隊至土地銀行，在沉潛期間努力復健，並在2023年泰國大師賽傷癒重返賽場奪冠，向世人宣告「左手重砲」的回歸。回顧林俊易的晉級之路，可說是「遇強則強」的進化史。2024年他曾在馬來西亞公開賽連克世錦賽冠軍昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）與世界第三李詩灃，成為繼周天成之後，台灣第二位闖入超級1000賽事四強的男單球員。2025年他更在中國大師賽連斬喬納坦、李詩灃與安東森（Anders Antonsen）等多位頂尖名將，雖然最終摘銀，但已展現出衝擊世界前十的實力。本站賽事對林俊易而言更顯珍貴，因他在一週前的馬來西亞公開賽不慎拉傷左小腿，傷勢嚴重到一度無法行走。但他憑藉驚人的意志力與醫療團隊的協助，在短短一週內重返賽場，並在印度連續兩天熬過三局大戰後，奪得這座極具分量的金牌。這座超級750冠軍產生的積點，預計將讓林俊易的世界排名衝向生涯新高，正式躋身世界頂尖男單行列。2019年：美國公開賽（超級300）冠軍。2023年：泰國大師賽（超級300）冠軍。2024年：馬來西亞公開賽（超級1000）四強。2025年：中國大師賽（超級750）亞軍。2026年：印度公開賽（超級750）冠軍（台灣史上男單第一人）。