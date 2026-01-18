我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安日前拋出營養午餐免費等政策，諸多縣市跟進。不過，民眾黨前主席柯文哲今（18）日卻狠批，營養午餐完全免費，基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助。對此，北市府也回應了。民眾黨台北市黨部今天下午舉辦2026松信夥伴見面會，針對各縣市政府推動營養午餐免費，柯文哲表示，他在市長任內的時候，台北市營養午餐中低收入戶免費，有錢的家庭繼續付錢，在這個補助的狀態下，台北市再補貼有機蔬菜。柯文哲強調，營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，如果要這樣做，就要說此舉要鼓勵民眾生小孩，讓生小孩負擔變低，「聽一聽，我也知道你在騙選票，但好啦，可以接受」，政策不是特別有意義。柯文哲一段話不只罵到藍綠，也狠狠打臉跟進該政策的同黨新竹市長高虹安、把該政策作為當選嘉義市長承諾的同黨黨員張啓楷；針對柯文哲的發言，北市府副發言人魏汶萱表示，市府最關心的就是給孩子充足營養、減輕家庭養育負擔，「市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括高虹安市長以及張啓楷委員等民意代表。」