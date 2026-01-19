金州勇士隊（Golden State Warriors）18日在主場大通中心展現驚人的外線深度，即便明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因個人原因臨時退賽，勇士仍以136：116輕取夏洛特黃蜂隊。在這場大勝中，勇士隊創下了一項NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史上從未有過的紀錄：成為聯盟史上首支連續3場比賽，皆有至少10名球員投進三分球的球隊，這項壯舉在聯盟創立80年來首度出現。
梅爾頓第三節末大爆發 連破得分新高
比賽過程並非一帆風順，黃蜂隊在第三節中段一度將分差縮小至僅剩3分。然而，勇士隊後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）在該節最後5分鐘接管比賽，他在攻防兩端展現侵略性，單節獨拿13分，迅速將領先優勢擴大至18分，徹底粉碎黃蜂的追分希望。
梅爾頓從長期膝傷復出後的狀態極佳，今日出賽僅22分鐘，便以16投8中（三分球6投3中、罰球5投5中）攻下全隊最高24分，這也是他近6場比賽中第三度刷新個人賽季得分新高。此外，他還貢獻了6籃板與3助攻，成為勇士陣中最可靠的奇兵。
極端包夾柯瑞失效 格林與板凳群火力全開
黃蜂隊本場戰術非常明確：傾盡全力包夾柯瑞（Stephen Curry），寧願放空其他球員也要限制這位兩屆 MVP 的發揮。這導致柯瑞全場僅出手12次拿下14分，其中三分球8投2中。然而，黃蜂的投機策略讓其他勇士球員獲得了大量空檔。
格林（Draymond Green）成為最大受益者，全場14投8中（三分球8投4中）砍下20分，寫下本季第二次得分破20大關的紀錄。勇士團隊此役投籃命中率高達54.8%，三分球則是驚人的52投23中（命中率44.2%）。此外，勇士板凳部隊狂轟72分（原文數據修正後之新高），除了梅爾頓的24分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也繳出16分、6籃板與7助攻的全能數據。
第56順位新秀理查德頂替先發表現驚艷
巴特勒缺陣留下的先發空缺，由第56順位新秀理查德（Will Richard）頂替。這位年輕小將不負眾望，出賽31分鐘貢獻11分、6籃板、5助攻與3抄截，正負值高達+24。勇士全隊共有8人得分上雙，展現出極為恐怖的陣容深度。
勇士隊近15場比賽豪取11勝，目前戰績提升至24勝19負，下週一將在主場迎接巴特勒的老東家邁阿密熱火隊。這場破紀錄的勝利再次證明，當勇士隊能夠全民皆兵時，即便核心主力缺席，其進攻火力依然足以威懾全聯盟。
消息來源：Blue Man Hoop
