我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL台北台新戰神今（18）日於主場迎戰攻城獅，全場焦點莫過於戰神新洋將梅克的開箱首秀。儘管梅克克服16小時飛行疲勞砍下全隊最高25分，但攻城獅靠著一哥高國豪狂飆32分的超凡表現，終場以101：98驚險帶走勝利，也寫下攻城獅對戰戰神的首場勝績。本場比賽戰神新洋將梅克首發即展現 NBA 等級身手，開賽首球便以三分彈為球隊止血。他在首節上場不到 3 分鐘，命中率竟是百分之百，靠著多樣化的得分手段進帳 7 分。戰神總教練許皓程賽後給予極高評價：「梅克的表現一定是100 分。畢竟他禮拜五晚上才到台灣，雖然看得出有時差與疲憊感，但他展現的精神帶給球隊很多能量，相信磨合後會更好。」梅克本人則謙虛表示，雖然經歷 16 小時長途飛行，但來到這裡感受到隊友與教練團的熱烈歡迎，「隊友在場上與私下都介紹了球隊的打法與球風，雖然沒能贏球，但我們還有很多比賽。」他強調自己的打球風格就是「練習每個籃球場上需要做的事」，教練需要什麼他就會去做。他會從防守做起，進攻表現自然會隨之而來，他也特別感謝球迷從跳球到結束一分一秒都不間斷的熱情支持。攻城獅今日贏球頭號功臣非高國豪莫屬，他上半場便展現驚人效率，10 投 8 中狂轟 22 分。儘管戰神在下半場靠著雷蒙恩、基德以及梅克的精彩暴扣一度反超比分，甚至在決勝節領先達 7 分，但攻城獅展現韌性。提傑與曾柏喻攜手吹起反攻號角，將比賽拉回原點。攻城獅總教練威森賽後指出：「所有球員的拼勁與專注度是關鍵，雖然下半場防守不如上半場，但對於如何在膠著戰中維持領先是寶貴經驗。感謝球員不退縮的精神，才守下勝利。」高國豪全場拿下 32 分、7 籃板，與德魯的 20 分 11 籃板聯手撐起獅群戰力。比賽進入最後一分鐘戰況白熱化，戰神原有機會逆轉，但關鍵人物基德因體能問題多次籃下放槍，最終送攻城獅站上罰球線。讀秒階段，戰神雖然執行犯規戰術成功，且丁聖儒一度獲得外線大空檔惜未投進，隨後丁聖儒更有「三罰追平」的絕佳機會。然而在現場獅迷的巨大壓力下，丁聖儒第一球失手，戰神最終以 3 分之差惜敗。戰神總教練許皓程賽後表示：「這場比賽大家表現非常好，球迷也欣賞到了高水準比賽。如果要變成更好的球隊，不只是最後幾個細節要修正，整場比賽每個球員、教練都要更注意，但我仍給予球員高度肯定。」戰神除了洋將有發揮，戰神本土射手黃聰翰在昨日賽後唱完歌後，今天三分球就有5投4中的好表現，最終他個人進帳本土最高的12分。