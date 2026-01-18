我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佛光緣美術館台中館今天舉行啟用典禮，盧秀燕與逾千信眾參加，祥獅獻瑞祝福和諧共生、馬到成功，（圖／記者金武鳳攝，2026.1.18)

台中市新惠中寺「佛光緣美術館台中館」，今（18）日啟用暨舉行開山祖師星雲法師「一筆字書法特展」，由佛光山宗長心保和尚主持，市長盧秀燕及各界信眾逾千人參加開幕活動。盧市長表示，今年是佛光山開山60年，也是星雲大師百歲冥誕，用這樣的方式慶賀與緬懷很有意義。配合惠中寺喬遷新址，佛光緣美術館台中館今日也嶄新開幕，首展特別策畫「傳燈六十 百年仰望─星雲大師一筆字書法紀念展」，這是星雲大師圓寂後，「一筆字」首次在台展出，其中「般若般羅密多心經」六十六條幅的鉅作，更是首度呈現！佛光山住持心保和尚開示，星雲大師常說「不要看我的字，要看我的心」，透過一筆字的展出，大家應該可以從字裡行間看到大師要給我們什麼。他覺得，這是一種智慧傳承，佛教講慈悲、講智慧、講種種法門，透過大師的字，相信大家都能心領神會。因為，在佛法當中可以說法門很多，我們的念頭在生生滅滅當中，可能會產生很多煩惱，也可能產生很多慈悲與智慧，當我們有困難時，想起大師一筆字，相信煩惱頓時就能消除，即所謂頓悟，頓悟佛理可以獲得真誠與快樂，當下得到解脫。盧秀燕致詞表示，星雲大師生前致力推動人間佛教、佛光普照，人間佛教不只是推動佛教教義，還有教育、文化與藝術。星雲大師當初在開山時，因為機緣接觸到一些佛教文物，他都把它們收集起來，開山後除了推動佛光，也成立美術館把文物全部捐出典藏，希望大家能夠接近、欣賞，心生平安吉祥。盧市長說，今天以佛光緣美術館全新開幕方式，慶祝佛光山開山一甲子，以及懷念星雲大師百歲冥誕，真的很有意義。盧秀燕同時感謝惠中寺每年農曆十二月初八的臘八節，都要贈十萬碗臘八粥給大家，明天就要贈送一萬碗給市府員工，希望大家吃了保平安健康，她特別要感謝。惠中寺說明，贈粥給市府員工是表達對市府照顧市民的感謝。新惠中寺表示，此次展覽特別邀請多位追隨大師弘法逾30年的中區信徒，提供大師親筆題贈的墨寶一同展出。這些作品不僅彌足珍貴，更是佛光山在台中深耕發展的重要見證，承載著師徒之情與法脈流眄深長。本次分別以「廣結善緣」、「和諧共生」、「馬到成功」三個主題展出大師的墨寶，並將大師自1996年至今三十年來所寫的新春賀辭打造一面春聯牆；也設置影片區及觀眾互動區，有春聯拓印、疊色印章、祈願樹等。今日開幕盛會，包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋和國立歷史博物館館長洪世佑、琉璃工房藝術總監楊惠姍、版畫家倪朝龍夫婦及功德主郭元瑾、沈木成等人出席。其中，表態爭取參選下屆台中市長的江啟臣與楊瓊瓔，在首輪協調破局後首度同框，動靜引人關注。盧秀燕會後針對協調一事接受訪問時表示，大家來佛光山求智慧，求佛法，希望「兩位參選人開了智慧，求了佛法後能盡速協調成功」。