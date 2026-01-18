我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹御頂攻城獅今（18）日作客台北台新戰神主場，在當家球星高國豪全場狂飆本季新高32分的帶領下，以101：98驚險勝出，喜迎本季最長的5連勝。目前攻城獅戰績穩居聯盟第二，團隊氣氛來到最高點。高國豪賽後除了感謝隊友，也幽默回應了球迷熱議的「國豪救我」應援標語。高國豪此役手感發燙，上半場便展現驚人侵略性轟下22分，全場18投11中，交出32分、7 籃板的亮眼成績單。他在賽後表示，很開心今日狀況不錯，也感謝隊友不斷製造空檔，「我非常享受在比賽的每一個當下，不論得分多寡，最重要的就是在緊要關頭把氣氛帶起來，提升隊友的士氣。」儘管進攻端火力全開，高國豪仍謙虛地將功勞歸於防守與團隊，「今天能贏球是贏在防守，不論先發還是板凳上場的隊友都非常專注。雖然比賽過程中有些防守失誤需要修正，但很開心能一起守住這場驚險的勝利。」談到本季攻城獅脫胎換骨、衝上聯盟第二的關鍵，高國豪認為「本土跟洋將的溝通」是最大不同點。他透露，今年教練團也做了詳盡的分析並明確賦予每個人角色，更重要的是本土與洋將之間的溝通非常順暢，「大家有問題都願意當面提出來，從練習中找問題，或透過看影片一點一點修正。」高國豪強調，現在團隊雖然氣氛很好，不過也希望球隊在輸球時也能保持一樣的心態，「不只希望看到贏球的那一面，輸球的時候也希望有團結的氛圍。贏球的時候當然大家都好，輸球的時候也要保持這樣的心態。」賽場上另一個有趣焦點，是球迷頻頻舉起「國豪救我」的創意應援標語。對此，高國豪笑說：「這標語滿好笑的，我覺得算是一個很成功的行銷。」雖然口號將他塑造成球隊救星，不過高國豪大方表示：「球隊是大家的，每個人都要做好自己的角色。當然，當球隊關鍵時刻真的需要我時，我絕對會跳出來；但真正贏球，是靠大家每分每秒一起守下來的。」他也提到，今日雖然是客場作戰，但感覺卻像在主場，熱情的球迷與嗨翻的板凳區，是他發揮表現的最佳動力。