我是廣告 請繼續往下閱讀

徐進國／大學講師中天新聞台記者林宸佑涉嫌觸犯《國家安全法》，遭檢調查出涉嫌給付金錢收買軍人、刺探軍事機密，並由法院裁定羈押禁見。這起案件震撼了新聞界，也再次觸動了台灣社會對國家安全的敏感神經。然而，若我們僅將此案視為一名年輕記者的個人墮落，恐怕會嚴重低估了北京對台滲透的細膩程度與結構性佈局。首先，從實務操作的邏輯來看，這起案件存在著明顯的不對稱性。林宸佑28歲，入行資歷尚淺，在講究人脈積累與信任關係的情報工作中，單憑一名菜鳥記者，如何在短時間內精準鎖定具備機密權限的軍職人員？又如何建立起穩定的金流與對岸接頭？這背後若無龐大的組織引導或特定人士牽線，實難想像能如此運作。合理的推斷是，這名站在幕前的年輕記者，極可能只是被推上前線的斷點或執行者。若檢調單位能秉持勿枉勿縱的精神深入追查，這起案件極有可能如同端午節提肉粽一般，拉起繩頭，底下串連的恐怕是一整掛長期潛伏、利用媒體身分作為掩護的共犯結構。這才是真正的國安危機所在，當第四權的採訪權利，被異化為刺探軍情的合法外衣，新聞自由便面臨了最嚴峻的內部腐蝕。此外，政壇對此案的反應也顯得耐人尋味。過去每當涉及中天新聞台的司法案件或行政處分，國民黨總是第一時間跳出來高舉「捍衛言論自由」的大旗，砲轟執政黨政治迫害。然而，面對此次林宸佑遭聲押，藍營卻展現出反常的集體靜默，過往的聲援聲浪瞬間消音。這種異常的低調，或許正透露出連在野黨都意識到案件的嚴重性，深知一旦觸及共諜與軍情的紅線，任何政治辯護都將顯得蒼白無力；又或者，是擔憂隨著檢調抽絲剝繭，那串即將被拉起的肉粽，會牽扯出更多令人尷尬的關聯？新聞自由是民主社會的基石，保障的是監督政府的筆，而非出賣國家的手。當媒體從業人員的角色錯置，甚至淪為敵對勢力的在地協力者，這已不僅是新聞倫理的崩壞，更是對國家安全的直接威脅。期待司法單位能將此案查個水落石出，無論涉案層級多高、範圍多廣，都必須徹底斬斷這條寄生在新聞自由底下的紅色供應鏈，才能還給真正專業的新聞工作者一個清白的空間。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com