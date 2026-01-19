我是廣告 請繼續往下閱讀

今（19）日體壇迎來一位重量級禁區好手的生日，曾先後效力於金州勇士、洛杉磯湖人等隊伍的明星中鋒麥基（JaVale McGee）正式踏入38歲。這位以驚人身體素質與開朗性格著稱的籃壇「活寶」，不僅在職業生涯中奪下三座 NBA 總冠軍，更在30歲中後期展現出卓越的職業態度，持續在賽場內外發揮影響力。1988年出生於密西根州的麥基，自2008年首輪第18順位進入 NBA 以來，便以過人的臂展與跳躍力震撼聯盟。雖然職業生涯早期曾因場上一些逗趣表現成為話題中心，但他用實力證明了自己的價值。在效力勇士隊與湖人隊期間，他完美轉型為禁區守護神，憑藉高效的籃框保護能力與空接威脅，幫助球隊奪得三座總冠軍金盃（2017、2018、2020），並在2021年隨美國男籃摘下東京奧運金牌，成就「金牌大滿貫」。麥基生涯在場上的定位已轉向經驗傳承與防禦屏障。隨著年齡增長，他不僅維持著優異的體態，更成為球隊休息室裡不可或缺的資深領袖。許多後輩球員皆曾表示，麥基的正面能量與豐富的季後賽經驗，對於年輕陣容的成長至關重要。近年麥基已經不在NBA打拚，不過仍有許多球迷對他相當懷念他年輕時的勁爆體能、以及常常上「俠客烏龍球」的逗趣畫面。今日在社交媒體上，包括多位前隊友與各界球迷紛紛為這位禁區老將送上祝福。即便已屆38歲高齡，麥基依然保持著對籃球的熱忱，他在受訪時曾表示：「年齡只是數字，只要身體允許，我就會繼續在場上奔跑。」在38歲生日之際，我們除了祝賀「大麥基」生日快樂，也期待他能繼續在職業生涯中譜寫更多精彩篇章，展現長青球員的奮鬥精神。