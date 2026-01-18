許多民眾近年前往日本旅遊，在日本各大JR或地鐵車站，時常會在電扶梯旁看到一面鏡子，且有越來越多的趨勢，事實上，這面鏡子的功能是用來打擊犯罪。
電扶梯旁安裝廣角鏡用途曝
根據靜岡新聞報導，靜岡縣警於 JR 靜岡站周邊手扶梯等地點設置的特殊後視鏡已略見成效，這種鏡子具備廣角功能，能讓使用者輕鬆確認身後狀況，警方於去年 6 月在受害風險較高的 4 處地點完成安裝，儘管偷拍案件查獲數量呈增加趨勢，但在設置了鏡子的地點，截至去年底約半年的統計顯示，受害案件較前年同期皆大幅下降。
靜岡縣警認為，在電扶梯旁安裝廣角鏡，能夠創造出難以進行偷拍的環境，並表示考慮進一步擴大設置範圍。
靜岡縣警表示，2025 年偷拍案件的初步統計共計約 172 件，且近年來有持續增長的趨勢。然而，在設置特殊後視鏡的 4 個地點，自去年 6 月至 12 月底止，合計僅發生 2 件，較前年同期減少了 23 件。特別是在受害最頻繁的 JR 靜岡站剪票口內以及北口地下通道兩處，受害件數共減少了 16 件。
日本各大車站安裝鏡子數量逐漸增加
日本地鐵及車站的電扶梯偷拍案件頻傳，在2023年《性姿態攝影處罰法》上路後，光是在2024年，日本全國偷拍罪逮捕人數約8,300人，創歷史新高。
讀賣新聞指出，人們看到鏡子就會忍不住看一眼，利用這種心理來防止偷拍，在車站手扶梯安裝鏡子的做法正擴散至日本全國。此舉目的在讓民眾能警戒後方動態，並讓偷拍者產生「正被監視」的壓力。實驗結果顯示，設置鏡子後留意後方的人數有所增加。
率先全國開始設置鏡子的是大阪府警。曾根崎署轄區內擁有 JR 大阪站等大站，且偷拍案件通報量多，該署於 2023 年 3 月在警察廳科學警察研究所的協助下，在車站附近手扶梯牆面安裝 A4 尺寸的鏡子，進行效果實證實驗。實驗對比了設置前後 30 分鐘內，搭乘手扶梯時會留意側面或後方的乘客比例，設置前僅約4.3%；設置後來到了40%，增加約10倍。
總部位於埼玉縣川口市的光學平面鏡生產廠商的「Komy」公司表示，自 2023 年 12 月以來，已向各地縣警及鐵道公司提供了約 40 面防偷拍鏡。千葉縣的JR 西船橋站在 2023 年 11 月加裝鏡子後，偷拍通報件數從2022年的 29 件降至2024年的14件。
報導提到，這種鏡子的特點在於，乘客在搭乘手扶梯時，只需將視線轉向側面，就能看清站在身後的人影。兵庫縣一名女高中生表示，「以前常會擔心後方而下意識壓住裙子，現在整理儀容時能順便一眼確認後方狀況，非常有幫助。」
