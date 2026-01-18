我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達原本準備把H200晶片銷到中國市場，現在卻卡在進口。外媒指出，中國海關近期疑似擋下H200入境，連帶讓供應鏈端的備貨、產線準備先踩煞車，替輝達在中國的出貨前景增添變數。《金融時報》引述知情人士說法，H200原本的供貨零組件廠商已暫緩產線運作。市場一度傳出可能拿到輝達逾100萬顆需求，供應鏈甚至為了搶在最快3月出貨而加班備料，但如今節奏明顯被打亂。另有消息人士指出，中國相關主管機關近期還約談中國科技企業，要求在非必要情況下，盡量避免採購這款晶片。知情人士透露，官方至今沒有對外說明具體原因，也未明確表態這到底是正式禁令、還是臨時性的管制措施。由於H200是輝達次高階AI晶片之一，其流向不只是單純的商業問題。路透社先前報導，中國海關已通知報關端，H200晶片暫時不允許進口。