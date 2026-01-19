我是廣告 請繼續往下閱讀

受惠於K-pop助攻，韓式料理在全球受到一定程度的歡迎，韓國農水產食品貿易公社18日公布數據，去年農產品和食品出口市場，美國、中國和日本三國就佔了將近一半，台灣的排名也曝光。根據韓聯社報導，韓國農水產食品貿易公社統計，去年韓國農產品和食品出口額達102億美元，按國家和地區來看，美國以18.03億美元位居第一，佔比17.5%；中國以15.86億美元（15.4%）位居第二；日本以13.06億美元（12.7%）排名第三。此外，排名第四至第六的均為亞洲地區，分別為越南、台灣和香港。食品出口在三大市場的集中度同樣相對較高，去年泡麵出口額首次突破15億美元，其中對中國出口3.85億美元（25.3%），對美國出口2.54億美元（16.6%）；韓式泡菜出口額為1.64億美元，日本市場佔比最高，約5600萬美元（34.2%），美國約4370萬美元（26.6%）；醬料類產品出口總額為4.11億美元，其中美國為9200萬美元（22.4%），中國為6000萬美元（14.6%），日本為3800萬美元（9.3%）。韓聯社提到，美中日三國長期佔據韓國食品出口前列。對三國的出口比重自2021年（46.9%）起幾乎每年都維持在接近一半的水準。相較之下，歐洲和中東等新興市場的比重仍停留在個位數。去年對歐盟（含英國）出口額為7.73億美元，僅佔總額的7.5%。對沙烏地阿拉伯、科威特等中東國家的出口額為4.11億美元，佔比4%。