▲主戰洋將基德因出賽時間過長導致最後關頭放槍，也成為敗筆之一。對此許皓程坦承，近期洋將戰力出現問題，不得不延長基德的上場時間。（圖／TPBL提供）

台北台新戰神昨（18）日以98：101遺憾不敵新竹御頂攻城獅，比賽最後30秒的關鍵攻防也引發熱議。戰神菜鳥謝銘駿在邊線發球時因無法順利發出，情急之下喊出「短暫停」，當時總教練許皓程在場邊一臉不解、甚至脫口而出「喊暫停幹嘛」的特寫鏡頭也被轉播捕捉。賽後許皓程坦言：「那時候我們設定的一個球員有空檔出來，所以就等於多喊了一個短暫停，這是比較可惜的地方。」距離比賽結束僅剩30秒時，戰神在用掉最後一次暫停過後讓菜鳥謝銘駿發球，卻發生發不進去的狀況，讓謝銘駿急忙喊短暫停。此時鏡頭帶到總教練許皓程時，他一臉不解，嘴上還說著「喊暫停幹嘛」。許皓程賽後還原當時的情境，這就是年輕球員的經驗問題：「我們暫停的時候有跟他講說如果你真的發不出來，會有一個短暫停可以喊。但當時才過3到4秒就喊了，而且那時候我們設定的一個球員有空檔出來，所以就等於多喊了一個短暫停，這是比較可惜的地方。」雖然語帶無奈，但許皓程也只能正面看待：「這確實比較可惜，但至少沒有造成失誤，我們只能往這個方向去想。」短暫停過後，戰神重新佈署，最終由丁聖儒跑出三分線大空檔，可惜未能命中。由於當時外線5投4中的射手黃聰翰以及關鍵時刻總能扛起球隊的基德其實都在場上，讓人不禁懷疑這波關鍵的戰術是否本來就是要給丁聖儒。對此許皓程坦言：「我們其實設定了滿多的空檔都有跑出來，最後選擇丁丁（丁聖儒）可能因為他的空檔是最大的。我相信銘駿做這樣的決定，我們也就支持他的選擇。」除了戰神在末節的細節處理上略為可惜，進而導致輸球的結果，不過主戰洋將基德因出賽時間過長導致最後關頭放槍，也成為敗筆之一。對此許皓程坦承，近期洋將戰力出現問題，不得不延長基德的上場時間。許皓程進一步表示：「我們當然希望給本土多一點上場空間，昨天的比賽過程當中張兆辰、劉彥廷上場時都展現非常好的能量。」同時也對本土球員喊話，鼓勵大家不論在訓練或比賽中都能展現高水準的表現，「希望本土選手可以多給教練團一點信心，我也希望我們能夠給本土選手多一點空間。」