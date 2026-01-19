我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大安國中姜閔傑（左）今天不僅得分上雙，禁區苦力也做足.。(圖/U19籃球聯盟提供)

U19籃球聯盟在信義運動中心進行U15第一組上半季決賽，剛闖進國中籃球聯賽（JHBL）八強的大安國中在冠軍賽以56：53險勝錦和國中封王，雙喜臨門。大安在民國90學年度以前是傳統強校，之後沉寂一段時間，來到U19聯盟，大安國中今天依序以67：41與53：42力克Taipei Sonics與Mamba Elite，錦和國中則是先以19分差擊敗興雅國中後，準決賽倒數2秒楊凱竣致勝補籃，48：46險勝中和國中，冠軍賽與大安「巔峰對決」。冠軍賽雙方各展所長，大安首節靠著扎實基本功穩定輸出，最多取得7分領先，不過以楊凱竣為首的錦和國中籃板部隊大舉壓境，二波籃板攻勢奏效，第3節一波5：0追平戰局。終場前43.1秒，大安謝家洧（音同偉）從後場接球後一路狂飆，連過5個人後上籃得分，將領先拉開至3分差距，對手祭出犯規戰術也無濟於事。大安教練團表示，球隊晉級JHBL八強後還是維持訓練，最近還要準備學校期中考，學生都很忙碌，能繳出這樣表現實則不易，希望能靠著U19聯賽維持手感，將好狀態保持到4月JHBL總決賽。與對手在禁區大戰的是身高183公分的大安前鋒姜閔傑，他單場10分、8籃板入帳，事實上兩隊在上季冠軍賽就曾碰頭，當時錦和11分勝出，「我印象很深刻，我們不只輸球，感覺根本打不贏。很高興幾乎同樣的陣容，這次是我們贏球，證明我們進步很多，而且比較有自信。」姜閔傑說。